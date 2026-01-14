Timothy Busfield se defiende tras acusación de abuso infantil y habla de “venganza”

El reconocido actor Timothy Busfield, de 68 años, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de que la policía de Albuquerque, Nuevo México, emitiera el pasado 9 de enero una orden de arresto en su contra por presunto abuso sexual infantil.

Timothy Busfield es director de películas y series. (el miun/El mundo)

Según El Mundo, los hechos habrían ocurrido durante el rodaje de la serie La chica de la limpieza, donde él trabajaba como director.

Según documentos judiciales citados por TMZ, Busfield enfrenta cargos por contacto sexual criminal con menores y abuso infantil, luego de que la madre de dos gemelos, quienes actuaban en la producción, denunciara que los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024.

LEA MÁS: Muere Scott Adams, creador de Dilbert, la tira que marcó a millones de lectores

La investigación se activó tras el reporte de un médico del Hospital Universitario de Nuevo México. Los niños habrían relatado tocamientos inapropiados durante el set, situación que incluso habría derivado en ansiedad, pesadillas y diagnóstico de estrés postraumático en uno de ellos.

LEA MÁS: ¿Murió Édgar Vivar? Seguidores están preocupados ante rumores en redes

El actor, recordado por series como Treinta y tantos y El Ala Oeste de la Casa Blanca, niega rotundamente las acusaciones y asegura que todo se trata de una “venganza”, ya que los menores fueron reemplazados por otros actores en la última temporada.

LEA MÁS: Reaparece video que muestra el trato y la poca paciencia de Florinda Meza con Chespirito

Incluso, durante una entrevista policial, Busfield afirmó que la actriz protagonista, Élodie Yung, habría comentado que la madre estaba molesta y buscaba desquitarse por esa decisión.

Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación y ha causado gran conmoción en el mundo del espectáculo.