Kany García le puso la piel chinita a más de uno con lo que dijo de Costa Rica

Kany García dejó como locos a los ticos. (Mario Madriz/Move Concerts/Mario Madriz/Move Concerts)

La cantante puertorriqueña Kany García volvió a demostrar el enorme cariño que siente por Costa Rica y con unas emotivas palabras logró ponerle la piel chinita a muchísimos de sus seguidores ticos.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista compartió un video recordando parte de lo vivido durante sus dos conciertos en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, realizados el pasado 15 y 16 de mayo.

LEA MÁS: Kany García le cumplió el sueño a una fan que recién cumplió 15 años

Sin embargo, más allá de las imágenes de los shows, lo que terminó robándose la atención fueron las hermosas palabras que dedicó al país.

LEA MÁS: Teletica anunció esto por el inicio de operaciones de FOX en Costa Rica

“Volver a Costa Rica para mí siempre es un cable a tierra, siempre tengo la necesidad de caminar por la hierba y reconocer que uno de los mejores cafés del mundo me los he tomado aquí, ese café de Tarrazú”, comentó.

El video que Kany García dedicó a Costa Rica

La intérprete también destacó una de las características que más admira de nuestro país.

“Es una República pacifista donde no hay ejército y me hacen subirme al escenario con esa tranquilidad de que nos volvemos uno”, agregó.

Kany confesó además que cada visita al país la llena de muchísima emoción debido al cariño que siempre recibe de los costarricenses.

“La gente de Costa Rica no para de demostrarme amor”, expresó.

Kany García volvió a demostrar el enorme cariño que siente por Costa Rica. (Facebook)

La cantante acompañó el video con un mensaje donde resumió lo especial que fueron estas noches para ella.

“Diario de una gira. Noches llenas de magia y abrazos a distancia que no terminan, son los momentos que repito en mi mente una y otra vez”, escribió.

Como era de esperarse, los comentarios de los ticos no tardaron en aparecer y muchos aseguraron sentirse profundamente identificados y emocionados por las palabras de la artista.

“Qué belleza y qué privilegio ver el amor que profesa mi segunda patria”, “Gracias por amar Costa Rica” y “Sos una artista completa y humilde”, fueron parte de los mensajes que recibió.