Teleguía Farándula

Karla Quesada recibió una pregunta sobre el amor y su respuesta dio de qué hablar

La bailarina respondió a una seguidora que le preguntó si ya se siente preparada para conocer a otra persona tras su separación.

Por Fabiola Montoya Salas

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Karla Quesada, propietaria restaurante Pasta Bar en revista Perfil
Karla Quesada habló sobre su situación sentimental en Instagram. (Camila Castillo/Camila Castillo)

Karla Quesada habló sobre su situación sentimental y dejó claro que, por ahora, no está interesada en comenzar una nueva relación.

La bailarina respondió a una pregunta que le hizo una seguidora por medio de Instagram, quien quiso saber si ya se sentía preparada para conocer a alguien más.

Quesada reconoció que hacía mucho que no recibía preguntas relacionadas con el amor y explicó que actualmente tiene otras prioridades.

LEA MÁS: Exparticipante de Tu cara me suena se apunta a un nuevo reto fuera de la televisión

“Pero no, o sea. En este momento no me siento lista, principalmente porque no tengo tiempo, no hay tiempo en mi agenda para conocer a alguien. Y ahorita se resume en trabajar, trabajar, ensayar y dormir. Entonces la respuesta es que ahorita no y la verdad es que ahorita estoy increíble así”, respondió.

LEA MÁS: Le tiran con todo a Karla Quesada y así respondió su coreógrafo

¿Qué pasó con su matrimonio?

A principios de noviembre de 2025, Karla confirmó su separación de Alejandro Rivera y el inicio del proceso de divorcio; estuvo casada con él durante ocho meses.

La bailarina explicó por qué no está pensando en comenzar una relación.

Desde entonces, la bailarina ha seguido adelante con sus proyectos personales y profesionales. Ahora, con su respuesta, dejó claro que no tiene prisa por volver a abrirle la puerta al amor.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Karla Quesadaseparación Alejandro Riverabailarina costarricenseKarla Quesada lista para el amor
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.