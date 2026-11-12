Karla Quesada recibió una pregunta sobre el amor y su respuesta dio de qué hablar

Karla Quesada habló sobre su situación sentimental y dejó claro que, por ahora, no está interesada en comenzar una nueva relación.
La bailarina respondió a una pregunta que le hizo una seguidora por medio de Instagram, quien quiso saber si ya se sentía preparada para conocer a alguien más.
Quesada reconoció que hacía mucho que no recibía preguntas relacionadas con el amor y explicó que actualmente tiene otras prioridades.
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“Pero no, o sea. En este momento no me siento lista, principalmente porque no tengo tiempo, no hay tiempo en mi agenda para conocer a alguien. Y ahorita se resume en trabajar, trabajar, ensayar y dormir. Entonces la respuesta es que ahorita no y la verdad es que ahorita estoy increíble así”, respondió.
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¿Qué pasó con su matrimonio?
A principios de noviembre de 2025, Karla confirmó su separación de Alejandro Rivera y el inicio del proceso de divorcio; estuvo casada con él durante ocho meses.
Desde entonces, la bailarina ha seguido adelante con sus proyectos personales y profesionales. Ahora, con su respuesta, dejó claro que no tiene prisa por volver a abrirle la puerta al amor.