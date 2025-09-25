Kate del Castillo contó en “Mi vida” los abusos sufridos en su matrimonio con Luis García

Kate Del Castillo habló de su vida como nunca en documental Mi Vida (Cortesía Telemundo Internacional )

En el documental Mi vida, disponible en streaming, en Canela TV, la actriz mexicana Kate del Castillo abrió su corazón para hablar de uno de los episodios más dolorosos de su pasado: la violencia que sufrió en su primer matrimonio con el exfutbolista Luis García Postigo.

LEA MÁS: Adela Noriega: los misterios que rodean a la actriz y las revelaciones que hizo excompañera

Del Castillo relató que su relación estuvo marcada por el control, la humillación y el maltrato físico y verbal. Contó que la tensión era constante y que el ambiente en su hogar se volvió insostenible hasta llevarla a tomar la decisión de terminar el matrimonio.

Cómo lo describió Kate del Castillo

E26111519. JPG Kate Del Castillo habló de su vida como nunca en documental Mi Vida (Lourdes G)

En su testimonio, la protagonista de La Reina del Sur explicó que vivió un verdadero ciclo de violencia. Detalló que, además de los golpes, sufrió agresiones psicológicas que afectaron su autoestima. El documental refleja cómo esas experiencias la marcaron, pero también cómo logró salir adelante y reconstruir su vida personal y profesional.

LEA MÁS: Kate del Castillo regresa con una serie que no tiene que ver con el narco

“Yo fui una de esas personas que juzgó a mis amigas y pensé ‘¿por qué se dejan?’, pero el karma es una perra. Yo estaba casi como secuestrada, era un ambiente raro en mi casa. Luego eran abusos todos los días, verbales y también físicos", contó en una parte de Mi Vida.

El amor se volvió un infierno

Kate del Castillo y su expareja Luis García. Instagram

Kate del Castillo se casó con Luis García en 2001 y se divorció en 2004. En Mi vida deja en claro que durante esos años atravesó una de las etapas más difíciles de su vida debido al maltrato. La actriz aseguró que romper el silencio fue un paso fundamental para liberarse de ese dolor y enviar un mensaje a otras mujeres que pueden estar pasando por situaciones similares.

El documental no solo muestra su faceta artística y personal, también se convierte en un espacio donde la actriz denuncia la violencia doméstica y la necesidad de alzar la voz.

*Nota realizada con ayuda de IA*