Katrinas Fest llenó de color el Parque Nacional: conozca la agenda para este domingo

El Katrinas Fest 2026 llenó de color y tradición el Parque Nacional este sábado. (cortes/cortesía)

El Parque Nacional, en el corazón de San José, se llenó de música, colores y tradiciones este sábado con el inicio del Katrinas Fest 2026, una actividad inspirada en el Día de Muertos que reunió distintas expresiones culturales y gastronómicas.

La celebración convirtió este espacio josefino en un punto de encuentro para quienes quisieron disfrutar de una jornada diferente, con propuestas artísticas y actividades para compartir en familia.

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El festival continuará este domingo 1.° de noviembre, de 10 a. m. a 8 p. m., con una agenda que incluye presentaciones musicales, un desfile y un concurso de catrinas.

Desfile de Catrinas y música para este domingo

La celebración reúne música, gastronomía y expresiones culturales inspiradas en el Día de Muertos.Foto: Municipalidad de San José. (cortes/cortesía)

El Parque Nacional es el escenario de esta actividad organizada por la Municipalidad de San José. Foto: Municipalidad de San José. (cortes/cortesía)

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Si usted todavía no ha podido darse una vuelta por el Parque Nacional, este domingo tendrá una nueva oportunidad para disfrutar del Katrinas Fest.

Foto: Municipalidad de San José. (cortes/cortesía)

Este domingo habrá un desfile y concurso de Catrinas a las 12:50 p. m.Foto: Municipalidad de San José. (cortes/cortesía)

Así se vive Katrina Fest. Foto: Municipalidad de San José. (cortes/cortesía)

La programación comenzará a las 10 a. m. con una sesión de cardiodance a cargo de Tipi Rogers. Luego se presentará la Banda Liceo Magallanes y, a las 11:50 a. m., llegará el espectáculo “Recuérdame”.

Uno de los momentos principales será el desfile y concurso de Catrinas, programado para las 12:50 p. m.

La música continuará durante la tarde con la Banda de Puriscal, a las 2:35 p. m.; Danny González, con un tributo a Joan Sebastian, a las 3:20 p. m.; y Konflicto, a las 4:55 p. m.

Más adelante, a las 5:55 p. m., será el turno de Rosmery con un tributo a Selena, mientras que Promedio 65 cerrará la jornada a las 6:55 p. m.

Una celebración para disfrutar en familia

El Katrinas Fest 2026 es organizado por la Municipalidad de San José, que invita a las familias josefinas y al público en general a acercarse al Parque Nacional.

“Queremos que las personas encuentren en nuestros espacios públicos oportunidades para compartir, disfrutar de la gastronomía y acercarse a las expresiones culturales que enriquecen nuestra capital. Les esperamos este fin de semana para vivir juntos una experiencia llena de cultura, alegría y tradición en el corazón de San José”, expresó Gabriela Calvo, vocera municipal.

La actividad busca promover el disfrute de los espacios públicos mediante una propuesta que reúne arte, entretenimiento y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos.