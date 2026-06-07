Keyla Sánchez y Carlos Hernández dieron una lección de madurez en el cumpleaños de su hijo

Keyla Sánchez y Carlos Hernández se reunieron para celebrar los 12 años de Thiago y dejaron claro que su hijo sigue siendo su principal prioridad. (redes/Instagram)

Keyla Sánchez y Carlos Hernández volvieron a demostrar que, aunque tomaron caminos distintos como pareja hace varios años, siguen siendo un gran equipo cuando se trata de su hijo Thiago.

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Este fin de semana ambos se reunieron para celebrar los 12 años del muchacho, quien cumplió años el pasado 3 de junio, donde disfrutó de una fiesta especial rodeado de familiares y amigos.

La celebración tuvo de todo para que el cumpleañero pasara un día inolvidable: piscina, piñata, juegos y hasta un inflable en el que se divirtieron mucho los invitados.

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Sin embargo, más allá de la fiesta, lo que llamó la atención fue el emotivo mensaje que compartió Keyla en sus redes sociales sobre la relación que mantiene con Carlos como padres.

“No importa cómo cambien los caminos de la vida, hay algo que siempre será nuestra prioridad: Thiago”, escribió la presentadora.

El hijo de Keyla Sánchez y Carlos Hernández celebró sus 12 años rodeado de las personas más importantes para él. (captu/captura)

Keyla destacó que ambos comparten el compromiso más importante de todos: hacer lo necesario para que su hijo crezca rodeado de amor, apoyo, respeto y momentos felices.

Además, aseguró que, independientemente de cualquier circunstancia, continúan siendo un equipo cuando se trata de acompañar a Thiago en sus sueños, alegrías y experiencias de vida.

“Porque más allá de cualquier circunstancia, seguimos siendo un equipo cuando se trata de verlo sonreír, cumplir sus sueños y construir recuerdos que llevará en su corazón para siempre”, publicó.

La comunicadora cerró su reflexión señalando que, al final, lo verdaderamente importante es que su hijo crezca amado, seguro y feliz.

Las palabras de Keyla fueron aplaudidas por muchos seguidores, quienes destacaron la madurez con la que tanto ella como Carlos han manejado la crianza compartida de Thiago a lo largo de los años.