El poderoso mensaje de Keyla Sánchez en el inicio de sus 34 años

La presentadora de Teletica, Keyla Sánchez, celebró sus 34 años el pasado viernes 20 de marzo, pero más allá de la fiesta, lo que realmente llamó la atención fue el emotivo y poderoso mensaje que compartió para iniciar su nuevo año de vida.

Y es que la comunicadora no solo celebró un cumpleaños; celebró su historia.

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Keyla abrió su corazón y dejó claro que este nuevo año llega cargado de aprendizaje y evolución personal.

Keyla Sánchez cumplió 34 años este 20 de marzo. (Instagram/Instagram)

“Ayer (viernes) no solo celebré un cumpleaños… celebré mi historia. Celebré todo lo que he sido, lo que he superado, lo que he aprendido… y en lo que me estoy convirtiendo”, dijo.

La presentadora también agradeció a Dios por acompañarla incluso en sus momentos más difíciles.

“Gracias Dios por sostenerme incluso en los días en los que yo misma dudé, por no soltarme, por guiarme y por regalarme un año lleno de crecimiento, amor y propósito”, destacó en el mensaje que compartió en Instagram.

Un año que promete ser “más grande y bendecido”

Con una visión clara de su futuro, Keyla aseguró que lo que viene será aún mejor.

“Hoy miro atrás con gratitud… y miro hacia adelante con muchísima fe, porque sé que lo que viene será aún más grande, más bonito y más bendecido”, afirmó.

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Además, agradeció a todas las personas que se tomaron un momento para felicitarla.

En medio de su reflexión, hubo un espacio muy especial para su hijo.

“Gracias Dios por mi mayor bendición, mi regalo más grande: Thiago… mi hijo, mi motor, mi razón. Ver lo noble, lo bueno y lo especial que es, me confirma todos los días que fui elegida para algo hermoso”.

También dedicó palabras llenas de amor a sus padres. “Y gracias por el amor incondicional de mis papás… por su apoyo, su ternura, su presencia… definitivamente algo bueno hice en la vida para tenerlos conmigo”, mencionó.

Keyla Sánchez dijo que su hijo Thiago es su mayor regalo. (Instagram/Instagram)

Un mensaje para su “yo del pasado”

En la reflexión por el inicio de su nuevo año de vida, Keyla dedicó unas palabras a quien fue hace un año.

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“Tranquila… todo lo que hoy te duele, te está formando. No te rindas, no te traiciones, no bajes tus estándares. Lo que es para vos, te va a encontrar… pero primero tenés que convertirte en la mujer que lo merece”, finalizó.