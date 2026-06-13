Kimberly Loaiza contó que está viviendo una situación que no le desea a nadie

Kimberly Loaiza decidió hablar abiertamente sobre la ansiedad que ha enfrentado recientemente. (redes/Instagram)

Acostumbrada a compartir momentos positivos de su vida con sus seguidores, esta vez, Kimberly Loaiza decidió mostrar una faceta mucho más vulnerable.

La influencer, modelo y empresaria reveló que atraviesa una situación complicada que, según confesó, no le desea a nadie.

Por medio de sus historias de Instagram, Loaiza habló sobre la ansiedad y cómo esta ha impactado su vida en los últimos tiempos.

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“Ayer me pegué una llorada porque después de contestar varias preguntas sobre la ansiedad me di cuenta de que somos muchos pasando por esto. Hay circunstancias de la vida que se vuelven más insostenibles”, expresó.

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La también empresaria explicó que recibió numerosos mensajes de personas que enfrentan situaciones similares, lo que la llevó a reflexionar sobre la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental.

Según contó, varios de sus seguidores le comentaron que la ansiedad no tiene una cura definitiva, sino que muchas personas aprenden a convivir con ella y a encontrar herramientas para manejarla.

“Es rudo. Quiero aportar un granito de cómo controlarla, manejarla y que un especialista nos ayude. No estamos solos, muchos pasamos por momentos complicados”, manifestó.

Loaiza aseguró que desea abrir un espacio de conversación sobre este tema para compartir experiencias y brindar apoyo a quienes están atravesando momentos difíciles.

Con su mensaje, recordó que detrás de las redes sociales también existen luchas personales que muchas veces no son visibles para quienes observan desde afuera.