Kimberly Loaiza respondió a quienes la llamaron mantenida tras revelar cómo quiere que sea su futuro esposo

La influencer aseguró que trabaja, paga sus gastos y ayuda económicamente a su familia. (redes/Instagram)

Kimberly Loaiza decidió ponerle el pecho a las críticas luego de que algunos usuarios interpretaran de forma muy particular la lista de cualidades que compartió sobre el hombre con el que le gustaría compartir su vida.

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La modelo e influencer había publicado días atrás una lista con las características que espera encontrar en su futuro esposo, entre ellas que tenga metas propias, inteligencia emocional, cuide su salud, haga ejercicio, tenga una relación con Dios y que no se sienta intimidado por sus logros.

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Kimberly Loaiza respondió a quienes la criticaron tras compartir las cualidades que busca en una futura pareja. (redes/Instagram)

Sin embargo, la publicación también generó comentarios negativos de personas que aseguraron que estaba buscando un hombre que la mantuviera o que cumpliera con exigencias exageradas.

La excombatiente se tomó con humor los comentarios negativos que surgieron en redes sociales. (kim loaiza /kim loaiza)

Lejos de quedarse callada, Kimberly decidió responder.

“He pasado muerto de la risa con el video. Cuando compartí el video puse en uno de los puntos ir a terapia porque hay gente muy dañada y que todo se lo agarra personal”, comentó en redes.

La excombatiente explicó que quedó sorprendida al leer algunos mensajes en los que incluso la calificaban como una mujer mantenida.

“Ponían cosas de que yo soy mantenida. ¿En qué momento puse algo de mantenerme? Porque que yo sepa, soy yo quien paga los recibos, la gasolina, ayuda a mi familia y me compro mis cosas sin que ningún hombre me pague nada”, expresó.

Kimberly insistió en que nunca habló de dinero ni de que una eventual pareja tuviera que hacerse cargo de sus gastos.

Por el contrario, aseguró que simplemente compartió algunas cualidades personales que considera importantes para construir una relación sana y estable.

Además, agradeció a quienes tomaron la publicación con humor y a las mujeres que se sintieron identificadas con sus palabras.

“Gracias a los que se ponen a pelear solos. Bien por los hombres que se ponen a vacilar con eso y bien por las chicas que se sienten identificadas y saben lo que quieren en la vida”, agregó.

Pero la influencer no se quedó ahí...

Fiel a su estilo, decidió tomarse la polémica con humor y publicó una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece abrazando a un hombre mayor e incluso recibiendo un beso.

Junto a la fotografía lanzó una broma dirigida a quienes la criticaron.

“Los hombres con masculinidad frágil me lo manifestaron tanto que apareció. Aquí con el sugar daddy que tanto dicen”, escribió.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes tomaron la ocurrencia con humor y respaldaron a la influencer en medio de la discusión que surgió tras su lista de requisitos para una futura pareja.

Al final, Kimberly dejó claro que tiene muy claro lo que busca en una relación y que las críticas no cambiarán sus expectativas sobre el tipo de compañero que desea tener a su lado.