Kimberly Loaiza hizo llorar a su mamá con el regalo de Navidad que le dio

La Navidad fue más que especial en la casa de Kimberly Loaiza, quien logró conmover hasta las lágrimas a su mamá, Kathya Tenorio, con el regalo que le entregó este diciembre.

Kimberly Loaiza sorprendió a su mamita con un regalo de Navidad. (kimberly loa/kimberly loaiza)

En un video que la guapa modelo y empresaria compartió en sus redes sociales, se observa el momento en que su mamita abre un obsequio en forma de pirámide. Dentro encontró una botella de vino y una tarjeta que, al leerla, la dejó sin palabras y con los ojos llenos de lágrimas, al punto de taparse el rostro por la emoción.

Kimberly acompañó el video con un mensaje lleno de sentimiento, donde reveló que el verdadero regalo no era algo material, sino una experiencia soñada.

“Hay regalos que no se envuelven, se viven. En marzo nos vamos para Egipto a ver las pirámides que tanto soñó, a vivir un crucero por el Nilo, a conocer la historia de Tutankamón y otras experiencias que aún no imaginamos”, escribió.

Kim Loaiza sorprendió a su mamita en Nochebuena.

La empresaria también abrió su corazón y confesó que le pedía a Dios seguir teniendo trabajo y salud para poder continuar cumpliéndole sueños a su mamá, a quien ha demostrado en más de una ocasión el profundo amor y agradecimiento que siente por ella.

El video no tardó en llenarse de comentarios de seguidores que aplaudieron el gesto y destacaron la conexión tan especial entre madre e hija.