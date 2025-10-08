Teleguía Farándula

La angustiante situación que vivió Araya Vlogs y que terminó en una noche de miedo

Araya Vlogs relató la angustia que pasó cuando un familiar suyo se perdió y agradeció la ayuda de autoridades y rescatistas que lo encontraron con vida

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Araya Vlogs
Araya Vlogs vivió una situación angustiante. (Araya Vlogs /Araya Vlogs)

Araya Vlogs atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando un familiar suyo se perdió, una situación que, no se le desea a nadie.

LEA MÁS: (Video) Araya Vlogs defendió el gallo pinto y le dijo a Ibai lo que muchos ticos piensan

“Me pasó una de esas cosas que uno nunca se imagina: se me desapareció un familiar, un adulto mayor. Lo buscamos toda la noche y parte de la madrugada no lo encontrábamos. Le quiero agradecer a las autoridades, Cruz Roja, rescatistas, policías y a todas las personas que llegaron a ayudar”, compartió el influencer en Instagram.

LEA MÁS: Araya Vlogs vivió horrible experiencia en Brasil y pasó todo un día en delegación policial

Afortunadamente, su familiar apareció con vida. Araya reveló que desconocían que empezaba a padecer Alzheimer, lo que complicó la búsqueda.

Araya Vlogs con los niños de Masaka Kids Africana
Araya Vlogs contó la situación. (Redes/YouTube)

“Uno no se imagina lo frustrante que es que se le desaparezca un ser querido. No me imagino a quienes no logran encontrar a los suyos. Tampoco uno valora el trabajo de las autoridades hasta que lo necesita. Gracias de verdad”, expresó.

El influencer destacó la importancia de cuidar a los adultos mayores y estar atentos a señales de enfermedades como el Alzheimer, además de valorar la labor de los equipos de emergencia que siempre están listos para ayudar.

Araya Vlogs contó la fea situación que le sucedió con un familiar.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Araya Vlogsfamiliar perdidomomento que no se le desea a nadie
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.