La angustiante situación que vivió Araya Vlogs y que terminó en una noche de miedo

Araya Vlogs vivió una situación angustiante. (Araya Vlogs /Araya Vlogs)

Araya Vlogs atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando un familiar suyo se perdió, una situación que, no se le desea a nadie.

“Me pasó una de esas cosas que uno nunca se imagina: se me desapareció un familiar, un adulto mayor. Lo buscamos toda la noche y parte de la madrugada no lo encontrábamos. Le quiero agradecer a las autoridades, Cruz Roja, rescatistas, policías y a todas las personas que llegaron a ayudar”, compartió el influencer en Instagram.

Afortunadamente, su familiar apareció con vida. Araya reveló que desconocían que empezaba a padecer Alzheimer, lo que complicó la búsqueda.

Araya Vlogs contó la situación. (Redes/YouTube)

“Uno no se imagina lo frustrante que es que se le desaparezca un ser querido. No me imagino a quienes no logran encontrar a los suyos. Tampoco uno valora el trabajo de las autoridades hasta que lo necesita. Gracias de verdad”, expresó.

El influencer destacó la importancia de cuidar a los adultos mayores y estar atentos a señales de enfermedades como el Alzheimer, además de valorar la labor de los equipos de emergencia que siempre están listos para ayudar.