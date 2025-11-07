La conductora Joanna Vega-Biestro se entera en vivo de la muerte de su padre y abandona el programa

Lo que comenzó como un jueves de rutina y entretenimiento en el programa mexicano “Sale el Sol”, terminó convirtiéndose en un momento de profundo dolor para la conductora Joanna Vega-Biestro, quien recibió en plena transmisión la llamada que confirmaba el fallecimiento de su padre, Alejandro Vega Torra.
De acuerdo con la información publicada por People en Español, la periodista y presentadora abandonó de inmediato los estudios de Imagen Televisión tras conocer la noticia.
Sus compañeros informaron la noticia en vivo
La confirmación del deceso fue dada en directo por sus compañeros Ana María Alvarado y Mauricio Mancera, quienes visiblemente afectados informaron al público lo ocurrido.
“Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para… Ay, perdón (se emociona), pero es que está muy triste... para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho”, dijo entre lágrimas Ana María Alvarado.
Por su parte, Mancera agregó:
“Descanse en paz. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia, a sus hermanos. Fue una noticia de improviso que recibimos hace unos minutos mientras estábamos al aire, son de las notas que uno nunca quisiera dar y menos cuando se trata de un familiar de alguien tan querido para todos nosotros”.
Un momento de conmoción en el programa
El emotivo momento fue transmitido en vivo, y tanto el público como sus compañeros de producción manifestaron su solidaridad con la conductora. En redes sociales, “Joanna” se convirtió en tendencia, con cientos de mensajes de apoyo y condolencias hacia ella y su familia.
La producción de “Sale el Sol” aún no ha emitido un comunicado oficial, pero distintas figuras del medio televisivo han expresado su pesar por la pérdida de la periodista.
