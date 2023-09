La nostalgia invadió a Ítalo Marenco y lo hizo compartir un emotivo y triste recuerdo

Presentador Ítalo Marenco compartió un emotivo recuerdo de su madre

El presentador de televisión, Ítalo Marenco, compartió un emotivo y nostálgico recuerdo sobre su querida mamita, Roxana Campos, quien falleció en el año 2020 tras una lucha contra el cáncer.

A pesar de que el comunicador siempre se muestra en sus redes sociales con una sonrisa y mucha energía que encanta a sus seguidores, la mañana de este viernes la nostalgia lo invadió y quiso compartir un emotivo recuerdo.

Marenco se dio una escapadita familiar a playa Jacó y desde ahí recordó los días en que iba con su amada mamá.

“Gente linda, feliz viernes, tenía años de no ver un amanecer así tan bello. Recuerdo una vez que mi mamá estaba con vida, vinimos a este mismo hotel y mi mamá estaba como a tres balcones de distancia tomando un café, cuando escuché que decía ‘mi amor’ era que se había quedado encerrada.

Ya no había nadie en recepción y me tocó hacer de Spider-Man, saltarme los tres balcones para ir a abrirle, que colerón, que falta me hace”, contó muy emocionado.

El presentador incluso compartió una foto que le había tomado a doña Roxana durante ese viaje.

“De hecho, esa foto se la tomé ese día. Te extraño mamita”, puso en otra historia junto con un pedacito de la canción “Te volveré a ver” de Kino Romero.