La Power soltó bombazo y aseguró que famositicos y hasta cantantes le mandan mensajes interesados en ella

La Power explicó que no le gusta exponer conversaciones privadas. (Cortesía /Instagram)

La influencer conocida como La Power, volvió a dar de qué hablar luego de soltar una confesión que dejó a más de uno con la boca abierta.

Durante una conversación con Keiz, la influencer aseguró que recibe mensajes privados de varios famositicos nacionales interesados en ella.

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Aunque actualmente atraviesa un proceso de transición y se hace llamar Cloe, dejó claro que prefiere que la gente continúe diciéndole La Power, porque considera que ese nombre representa quién es realmente.

La creadora de contenido aseguró que hasta cantantes le escriben. (cap/captura)

“Prefiero mil veces que me llamen La Power porque sé que tengo más poder”, comentó en su momento en un entrevista con La Teja.

“Sí me escriben”

En medio de la entrevista, Keiz le preguntó directamente si era cierto que muchas personas conocidas le tiraban por mensaje privado en redes sociales.

“¿Eso es real, que a usted le tiran mucho al DM (mensajes)?”, le consultó.

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Sin rodeos, La Power confirmó que sí recibe ese tipo de mensajes y aseguró que varias de las personas que le escriben son figuras muy conocidas en Costa Rica.

“Superconocidos y famosos, con la intención de… obvio que sí”, respondió entre risas.

La influencer explicó que no le gusta exponer conversaciones privadas ni hablar públicamente sobre las personas que le escriben, porque considera importante respetar la privacidad de los demás.

Sin embargo, reconoció que constantemente le llegan mensajes bastante directos.

“Ni siquiera a mi mejor amiga le cuento”, confesó.

Hasta cantantes le escriben

La conversación se puso todavía más picante cuando uno de los seguidores de Keiz preguntó si entre las personas que le escriben también hay cantantes nacionales.

La Power reaccionó entre risas y dejó claro que el tema es más delicado de lo que muchos creen.

“Tendrían que hacerme un depósito que me asegure la vida, como medio millón de dólares”, respondió vacilando.

La frase inmediatamente provocó reacciones entre los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre cuáles figuras nacionales podrían estar detrás de esos mensajes privados.

Sigue creciendo en redes

La Power se ha convertido en una de las personalidades más comentadas en redes sociales gracias a su estilo directo, sus transmisiones y la forma en la que habla sin filtros sobre diferentes temas.

Precisamente esa sinceridad ha hecho que constantemente genere conversación entre sus seguidores y también entre otras figuras del entretenimiento digital en Costa Rica.