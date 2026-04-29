Influencer de 19 años murió después de hacer desgarradora carta en la que le rogaba “más tiempo” a su tumor

Semanas antes de morir, Jade publicó una dolorosa carta dedicada a su tumor. Foto:Instagram (Jade Kops/Jade Kops)

Jade Kops, una joven influencer holandesa que documentó durante años su batalla contra el cáncer, falleció a los 19 años y dejó devastados a miles de seguidores que acompañaron su historia en redes sociales.

La noticia fue confirmada por la familia de la creadora de contenido mediante un mensaje publicado en Instagram, donde explicaron que la joven murió rodeada de sus seres queridos durante la madrugada del pasado 24 de abril.

“Profundamente entristecidos e increíblemente orgullosos de nuestra valiente hija y hermana”, escribió la familia en el comunicado con el que anunciaron la dolorosa pérdida.

Jade había sido diagnosticada a los 14 años con rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer poco común que afecta tejidos blandos del cuerpo y que terminó cambiando completamente su vida.

A pesar de la enfermedad, la joven decidió utilizar sus redes sociales para compartir su proceso, crear conciencia sobre el cáncer infantil y acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

La carta que estremeció a miles

Semanas antes de morir, Jade publicó un desgarrador mensaje dirigido directamente al tumor que avanzaba en su garganta.

La joven explicó que su estado de salud había empeorado rápidamente y que ya pasaba la mayor parte del tiempo en cama, conectada a varias bombas de medicación.

“Cada noche tengo miedo de no despertar a la mañana siguiente”, escribió.

En el mensaje también confesó el enorme miedo que sentía al ver cómo poco a poco iba perdiendo capacidades que antes eran normales para ella.

Según relató, incluso actividades simples ya requerían demasiado esfuerzo.

Jade aseguró que sentía que el tumor le estaba arrebatando su vida poco a poco y que aún no estaba preparada para morir.

“Quiero quedarme un poco más, sentir un poco más y estar cerca de las personas que amo un poco más”, expresó en parte de la publicación que terminó conmoviendo a miles de personas.

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Jade Kops falleció a los 19 años tras luchar durante años contra un raro cáncer. (Jade Kops/Jade Kops)

La influencer holandesa documentó gran parte de su proceso en redes sociales. Foto:Instagram (Jade Kops/Jade Kops)

Escogió hasta su propia tumba

Según People en Español, semanas antes de su fallecimiento, la influencer también había compartido otro duro momento personal: visitar el cementerio donde descansaría.

En aquella publicación contó que le resultaba extremadamente doloroso pensar que pronto su nombre estaría escrito en una lápida.

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“Ahora estoy aún más agradecida por cada mañana que despierto”, escribió en ese momento.

La joven también aprovechó sus últimos años de vida para escribir un libro llamado “Voor Altijd Jong” (“Para Siempre Joven”), obra con la que relató parte de su experiencia enfrentando la enfermedad desde tan temprana edad.

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Una despedida privada

La familia de Jade informó que tanto la despedida como el funeral se realizarán de manera privada.

Mientras tanto, miles de personas continúan llenando sus redes sociales de mensajes de despedida, agradeciéndole la valentía con la que decidió mostrar una realidad tan dura y dolorosa.