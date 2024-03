Laura Ortega contó los secretos detrás de su belleza ante la curiosidad de uno de sus seguidores

Laura Ortega contó los secretos detrás de su belleza

Laura Ortega hizo una dinámica para confesarse con sus seguidores sobre diferentes temas de su vida privada, entre ellos, los secretos de su belleza.

La modelo regresó al país hace una semana después de hacer un viaje de trabajo junto con su papá en España y aprovechó para ponerse al día con sus miles de seguidores de Instagram, que ya la extrañaban en la red social.

A pesar de que contó que muchas veces no soporta lo que ve en redes, quiso hacer una dinámica de preguntas y respuestas, donde le preguntaron de todo y aprovechó para dar tips, consejos y contar secretos.

Una de las preguntas fue: “¿Qué te has hecho en el rostro?, me parece el rostro más lindo de Costa Rica”, le comentaron.

Ella respondió que nunca se ha realizado una cirugía, pero sí se hace arreglitos con el famoso bótox.

“Muchísimas gracias, qué halago. Nunca me he hecho una cirugía estética en la cara, así como operarme la nariz o una bichectomía (perfilar el rostro quitando grasa), pero si me pongo bótox cada seis meses para acá (frente) y la pata de gallo que ya se va viendo y una vez al año me inyecto los labios. No puedo decir que soy 100% natural, pero tampoco me ha hecho nada drástico que me cambie la cara”, explicó.

También mencionó que a pesar de que muchos le admiran lo limpia y sana que tiene la piel del rostro, ha estado luchando contra un complicado brote de acné que le da cada dos semanas.

Para concluir contó que debido a todo el trabajo que tiene y al de su esposo, el futbolista Fernan Faerron, no se han podido ir de luna de miel, pero que es algo se va a dar porque lo tienen pendiente.