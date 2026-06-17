Leonora Jiménez a quienes critican a su esposo por la venta de su casa: “No me casé para que me mantuvieran”

Leonora Jiménez aseguró que vender su casa fue parte de un proyecto familiar. (Instagram/Instagram)

La empresaria y modelo costarricense Leonora Jiménez decidió romper el silencio sobre los comentarios que ha recibido desde que puso a la venta su casa y aprovechó para lanzar una reflexión que ha dado mucho de qué hablar sobre las relaciones de pareja y las expectativas que todavía recaen sobre los hombres.

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A través de una extensa publicación en redes sociales, Leonora explicó que muchas personas interpretaron la venta de su vivienda como una señal de problemas económicos, algo que, según aseguró, está muy lejos de la realidad.

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La esposa de Mariano Herrera contó que ambos tomaron la decisión de vender sus propiedades porque tienen un nuevo sueño en común: construir una casa juntos que refleje la etapa que viven actualmente como pareja.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención fueron algunos comentarios que recibió, en los que incluso responsabilizaban a su esposo de la decisión.

“Tenés que vender tu casa porque tu esposo no puede mantenerte”, “si te hubieras casado bien todavía tendrías tu casa” y “todo esto es culpa tuya por casarte con alguien de una posición inferior”, fueron algunas de las frases que aseguró haber leído.

Defendió a su esposo

Lejos de quedarse callada, Leonora aprovechó para cuestionar la presión que muchas personas siguen poniendo sobre los hombres dentro de una relación.

“Yo no me casé para que me mantuvieran. Y Mariano tampoco se casó para resolverme la vida”, escribió.

La empresaria señaló que ambos decidieron unir sus vidas para construir sueños juntos y no para que una sola persona cargue con todas las responsabilidades económicas de la pareja.

Incluso, aseguró que todavía existe la creencia de que el hombre debe sostener cualquier expectativa o capricho, aunque eso implique sacrificar su propia tranquilidad emocional.

“Nos casamos para soñar juntos. Y después, para construir juntos”, añadió.

La empresaria defendió a Mariano Herrera de los comentarios que recibió en redes. (Instagram/Instagram)

Más allá de las apariencias

Leonora también reflexionó sobre la forma en que muchas personas relacionan el éxito con las posesiones materiales.

Según explicó, vender una propiedad no significa un retroceso ni una crisis, sino una decisión estratégica para alcanzar un objetivo más grande.

La modelo afirmó que actualmente prioriza la estabilidad financiera y la paz mental por encima de mantener una imagen de éxito basada en bienes materiales.

Por ahora, ella y Mariano continúan enfocados en construir el proyecto que sueñan juntos: una casa con zacate, atardeceres y un árbol amarillo, un deseo que, según confesó, vale mucho más que cualquier crítica.