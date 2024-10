A Lynda Díaz le molestó mucho lo que pasó en la tercera gala de Mira quién baila

Lynda Díaz sorprendió al hablar de una posible renuncia a Mira quién baila, tras lo que pasó en la tercera gala del programa.

La exreina de belleza hizo un Instagram live para desahogarse tras ser muy criticada por los jueces del programa de baile de Teletica.

Ella reveló que su esposo se enojó con lo que le dijeron y le pidió que dejara el programa tirado para irse de viaje.

“Mi esposo me dijo ayer: ‘Mi amor, deje esa vaina y nos vamos de viaje’, y no, yo no voy a hacer eso porque me comprometí y voy a terminar hasta el día en que me digan que me vaya, no voy a salir corriendo”, mencionó.

Pese a eso, confesó que sí le pasó por la mente la opción de renunciar el mismo domingo y que estaba casi lista para decir que hasta ahí llegaba.

“Tuve deseos de irme, lo pensé, pensé en irme ayer mismo (domingo) porque me sentí como… sentí que me perjudicó mucho el cambio de coreografía, se me enredó la mente con las dos coreografías, pero no tengo nada personal contra Toni, ni Isaac, ni la jueza, ni el actor Mauricio, pero saben que yo reacciono así”, explicó.

Concluyó el tema asegurando que hará borrón y cuenta nueva y que cuando salga, sea pronto o en la final, se irá de viaje con su esposo para quitarse todo el estrés de encima.