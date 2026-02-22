Mahyla Roth y personal de Canal Opa sufren accidente de tránsito, vea cómo quedó el carro

La actual Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth, vivió un gran susto este sábado luego de que el vehículo en el que viajaba, perteneciente a Canal Opa, se saliera de la carretera cerca de Zarcero.

El productor del canal, Gastón Carrera, confirmó a La Teja que tanto la reina de belleza como el personal que la acompañaba resultaron ilesos.

LEA MÁS: Mahyla Roth dejará de ser Miss Universo Costa Rica este día

“Gracias a Dios, el auto venía a velocidad baja, porque cuando va el auto con todo el equipo de Opa, siempre por precaución, se debe ir a una velocidad moderada”, explicó Carrera.

Mahyla Roth en el Miss Universo 2025 (redes/Instagram)

¿Qué fue lo que pasó?

Según detalló el productor, Mahyla había estado el día anterior en la coronación del Miss Universe de San Carlos y este domingo se dirigía a la coronación de Alajuela.

“Lamentablemente en un tramo de la carretera, al parecer, algo pasó con el vehículo en la parte de la llanta. Cayó en algo que la lastimó y eso produjo que el carro derrapara un poco hacia la derecha provocando que el carro se salga de la carretera y cayera a su costado en una zanja”, relató.

Carrera insistió en que el vehículo circulaba a velocidad permitida y que la baja velocidad evitó consecuencias mayores.

En el carro viajaban el chofer del canal, una productora del área digital y Mahyla Roth.

“Están totalmente ilesos. Fue una lamentable circunstancia, pero los tres están en perfecto estado. Simplemente fue el susto”, aseguró el productor.

LEA MÁS: Canal ¡Opa! ficha a otra exfigura de Repretel

Agregó que no hay hematomas ni lesiones de consideración.

“No hay ninguna persona que tenga ninguna situación en la cual sea preocupante y todos se bajaron caminando”.

Decidieron no continuar al evento

El vehículo de Canal Opa se salió de la carretera cerca de Zarcero. (Erick Quirós/Erick Quirós)

Tras el incidente, Canal Opa optó por que Mahyla regresara a San José como medida preventiva.

“Debido al susto que pasaron, hemos considerado que ella más bien retorne a San José y obviamente por precaución se hará algún chequeo médico para verificar que todo esté bien, pero es un tema de precaución básicamente”, indicó Carrera.

Un equipo del canal llegó al sitio para trasladarlos de vuelta a la capital.

El productor reiteró que lo más importante es que todos están en buen estado y que el hecho no pasó de ser un gran susto en carretera.

El vehículo de Canal Opa se salió de la carretera cerca de Zarcero. (Erick Quirós/Erick Quirós)

Nota realizada con ayuda de IA