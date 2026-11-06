Mamá de Keyla Sánchez frenó en seco rumores sobre la custodia de su nieto

Kattya Granados se refirió a los comentarios que circulan sobre la crianza de su nieto Thiago. (Instagram/Instagram)

Los comentarios sobre la relación entre Keyla Sánchez y Carlos Hernández no han pasado inadvertidos en redes sociales, especialmente cuando se trata de la convivencia que mantienen por el bienestar de su hijo Thiago Hernández.

Ante las versiones que circulan en Internet, Kattya Granados, mamá de la presentadora, decidió aclarar cómo es realmente la relación entre ambos y desmintió algunos rumores relacionados con la custodia del menor.

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La abuela se refirió específicamente a los comentarios que señalan que Carlos tendría la custodia de Thiago y que supuestamente se lo prestaría a Keyla para compartir tiempo con él.

Sin embargo, aseguró que esa información no es cierta y explicó que los dos mantienen una buena relación y comparten las responsabilidades de crianza.

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“La gente comenta cosas que están fuera de lugar, como que seguramente Carlos tiene la custodia de Thiago o que Carlos se lo presta a Keyla, lo cual no es cierto. Ellos tienen una muy buena relación y así va a seguir siendo”, afirmó Kattya.

Esto dijo sobre la relación de Keyla y Carlos

Para la mamá de la presentadora, lo más importante de esta convivencia es que Thiago pueda crecer en un ambiente donde vea a sus padres comunicarse, apoyarse y trabajar en equipo, aunque ya no compartan el mismo techo.

Kattya destacó la buena relación que mantienen Keyla y Carlos como padres. (Instagram/Instagram)

Kattya considera que mantener una relación cordial después de una separación es beneficioso para el pequeño y destaca la manera en la que ambos han logrado organizarse como papás.

Incluso expresó su deseo de que otras familias puedan alcanzar una convivencia similar, dejando de lado las diferencias y poniendo como prioridad el bienestar de los hijos.

“Ojalá que todo el mundo lograra evolucionar y llegar a tener una relación tan linda como la que tenemos todos en conjunto”, concluyó.