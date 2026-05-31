Mamá de Keyla Sánchez ya recibió el dictamen médico de los exámenes que se hizo: “Me he sentido supermal”

La mamá de Keyla dijo que una condición médica puede afectar el cuerpo, pero no la mente. (redes/Instagram)

Kattya Granados, mamá de la presentadora Keyla Sánchez decidió abrir su corazón con sus seguidores y revelar el resultado de unos exámenes médicos que se realizó recientemente, luego de varias semanas en las que no se había sentido bien.

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Por medio de sus redes sociales, la querida creadora de contenido confesó que atravesó días complicados y que finalmente obtuvo una respuesta sobre lo que estaba afectando su salud.

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“Una enfermedad o situación que estemos viviendo puede limitar nuestro cuerpo y se los digo yo en estos últimos días que me he sentido supermal”, expresó en una historia de Instagram.

La mamá de Keyla Sánchez contó que recientemente se realizó varios exámenes médicos. (JOHN DURAN/John Durán)

La mamá de Keyla contó que, tras los exámenes, los médicos le detectaron anemia.

“Tengo anemia, pero estoy contenta porque al saber lo que tengo puedo buscar la medicina”, comentó.

Según explicó, una de las primeras medidas que tomó fue empezar un tratamiento con hierro para ayudar a regular sus niveles y recuperar energías.

A pesar del diagnóstico, la creadora de contenido aseguró que no piensa dejar que esta situación le quite el ánimo ni las ganas de seguir adelante con sus actividades diarias.

“Una circunstancia puede limitar el cuerpo, pero nunca nuestra mente. Limitarla solo nosotros, así que por más cansada y limitada, todo se puede hacer, aunque sean cosas pequeñas”, dijo mientras se preparaba para ir a entrenar.

En conversación con La Teja, la mamá de Keyla explicó que todavía está a la espera de más valoraciones para determinar qué provocó la anemia. Según le comentó su esposo, quien es médico, una de las posibilidades es que se trate de una mala absorción de hierro o incluso de un tema relacionado con la alimentación.

“Yo en realidad como bastante bien y como de todo, pero en estos días me va a tocar sacar una cita con la oncóloga para enseñarle todos los exámenes que me mandaron, que fue donde salió que estaba con la menopausia. Gracias a Dios me di cuenta de qué era lo que me tenía tan cansada”, contó.

Además, detalló que ya tiene cuatro días de estar tomando hierro como parte del tratamiento y espera repetir los exámenes dentro de algunos meses para comprobar si sus niveles de anemia logran regularse.