Marc Anthony mandó a callar a fan que le gritó en pleno concierto en Las Vegas

Marc Anthony vivió un momento incómodo y a la vez divertido en Las Vegas donde estaba dando un show.

Marc Anthony no se guardó nada y respondió de inmediato al fan que le pidió hablar en español durante su show en Las Vegas. (redes/Instagram)

El salsero hizo una pausa para contar que la canción “My Baby You” la escribió para su hija Ariana, cuando desde el público alguien le gritó que cantara en español. El comentario se escuchó claro en el recinto y el cantante no lo dejó pasar.

LEA MÁS: Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprenden al mundo con esta gran noticia

Sin pensarlo mucho, respondió con un contundente “¡Cállate, cabrón!”, lo que provocó risas y aplausos entre los asistentes. Varios grabaron la escena y, apenas terminó el espectáculo, los videos ya estaban circulando en redes sociales.

LEA MÁS: Marc Anthony explotó en pleno concierto tras falta de respeto de un fan

Mientras algunos aplaudieron la espontaneidad del artista y lo tomaron como una broma típica de concierto, otros señalaron que, tomando en cuenta que gran parte de su público es hispanohablante, pudo haber reaccionado distinto.

El momento en que Marc Anthony respondió al fan quedó grabado y se volvió viral en cuestión de horas. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una residencia que está dando de qué hablar

El intercambio ocurrió durante su residencia “VEGAS… MY WAY!” en el BleauLive Theater, donde interpretó un recorrido de sus grandes éxitos acompañado por una banda de 14 músicos.

En el espectáculo, que dura unos 90 minutos, el cantante mezcla temas propios con versiones de clásicos como “My Way”, popularizada por Frank Sinatra, además de “Almohada” de Jose Jose y “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel.

La polémica lo persigue

Por si fuera poco, mientras su show se vuelve viral, el nombre de Marc Anthony también ha salido a relucir en la polémica familiar de David Beckham y Victoria Beckham.

La controversia surgió tras declaraciones públicas de Brooklyn Beckham sobre tensiones familiares. En medio del escándalo, se mencionó un supuesto momento incómodo durante su boda, donde el cantante habría hecho un comentario que no cayó bien.

El artista ha dicho que aprecia a la familia y que considera desafortunado cómo se ha contado la historia, pero no ha dado mayores detalles.