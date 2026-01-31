María Becerra y J rei disfrutan de unas románticas vacaciones en Costa Rica

La cantante argentina María Becerra, una de las artistas latinas más populares del momento, se encuentra disfrutando de vacaciones en Costa Rica, específicamente en Santa Teresa, acompañada por su pareja y colega J Rei, quien ha compartido parte de la experiencia a través de sus redes sociales.

Santa Teresa, descanso y discreción

Maria Becerra (Instagram/Instagram)

Aunque la pareja ha mantenido su estadía de manera reservada, ha sido J Rei quien se ha encargado de mostrar algunos momentos del viaje mediante historias de Instagram, donde ha destacado tanto la belleza natural del país como la de su compañera sentimental.

En las publicaciones se aprecia un ambiente relajado, lejos de escenarios y compromisos profesionales, con paisajes característicos de la zona y momentos de tranquilidad.

A pesar de no mostrar demasiados detalles, las imágenes confirman que la artista se encuentra disfrutando de unos días de descanso en uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Durante la estadía también se pudo observar que la cantante no viaja sola con su pareja, ya que la madre de María Becerra forma parte del grupo que la acompaña en Costa Rica.

J Rei, quien cuenta con casi dos millones de seguidores en redes sociales, es un reconocido cantante urbano argentino y ha aprovechado sus plataformas para compartir mensajes positivos sobre el país. Por su parte, María Becerra, con cerca de 15 millones de seguidores, continúa consolidándose como una de las artistas latinas más influyentes del momento, con una agenda cargada de éxitos y presentaciones internacionales.

La visita de la cantante vuelve a colocar a Costa Rica como un destino atractivo para figuras de la música internacional que buscan descanso, privacidad y contacto con la naturaleza.

La pareja ha mantenido su estadía de forma discreta, pero compartieron esta aṕasionada foto (Instagram/Tomada de Instagram)

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor