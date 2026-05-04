Mariana Ovares revive escándalo con Mike Blanco y revela de lo que no se arrepiente

La polémica generó fuertes críticas en redes sociales. (mariana ovares /mariana ovares)

La creadora de contenido Mariana Ovares volvió a referirse a uno de los episodios más polémicos que la rodearon, esta vez con un enfoque claro: su amistad con Mike Blanco.

Durante una entrevista en el pódcast Mentalidades, con Alejandro Coto, Ovares habló sin rodeos sobre lo ocurrido y dejó claro que, pese a todo lo que se dijo, hay algo que no cambiaría.

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“No me arrepiento de haber sido amiga de él”, aseguró.

“Mi delito fue ser amiga”

La influencer explicó que, en medio de toda la controversia, se cuestionó muchas cosas, incluso si pudo haber actuado diferente.

“A Juanito (Mike) le pregunté varias veces, pero sí entra esa pregunta interna de si debí haber hecho más o preguntado más”, comentó.

Sin embargo, también fue contundente al hablar de cómo sintió que fue juzgada.

“Mi delito fue ser amiga de Juanito”, expresó.

Un cambio personal tras la polémica

Ovares también confesó que todo lo vivido la llevó a replantearse su posición en distintos espacios, incluyendo movimientos sociales.

“Ya no me considero una activista del feminismo. Yo no era bienvenida en la marcha del 8M; si las personas no me querían ahí, yo no iba a ir”, dijo.

A pesar de esto, aseguró que la experiencia le dejó aprendizajes importantes, especialmente en la forma en que se relaciona con los demás.

“Después de todo lo que pasó, aprendí a sensibilizarme más con las personas”, agregó.

Mariana Ovares habló de Mike Blanco. (Instagram/Capturas/Instagram/Capturas)

El contexto del escándalo

La polémica surgió semanas atrás, cuando el nombre de Mike Blanco se volvió tendencia tras la difusión de supuestas conversaciones indebidas con menores de edad.

El caso generó fuertes críticas en redes sociales y llevó incluso a que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitara a la Fiscalía investigar la situación.

A raíz de esto, Blanco redujo su presencia digital por varios días, aunque recientemente ha retomado sus redes con un enfoque más reservado.

Pese a todo ese contexto, Mariana Ovares dejó claro que no reniega de su pasado ni de las relaciones que tuvo, aunque reconoce que la experiencia la marcó.