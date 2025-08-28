Marianela Valverde y su hija Macarena vivieron un momento muy especial

Marianela Valverde y su bebé tuvieron un día muy especial. (Instagram/Instagram)

Marianela Valverde y su hija Macarena compartieron un momento que quedará grabado para siempre en su memoria.

Y es que la modelo reveló que su bebita tuvo su primera graduación, pero no se vaya a alarmar, ya que fue de estimulación temprana.

En las fotos y videos que publicó la querida expresentadora se ven ambas pasando por una alfombra roja, y a la bebita con birrete en la cabecita.

Maca tuvo su primera graduación. Captura (marianela valver/captura)

En el certificado que le dieron a ambas decía Asociación de Masaje Infantil Costa Rica: Marianela y Macarena.

Recordemos que la pequeñita, que nació prematura el pasado 14 de junio, ha tenido muchos avances que su mamita ha contado y que pone felices a todos aquellos que la han acompañado en su proceso.

“Hemos llegado a los dos meses y hemos incorporado nuevos artículos para su entretenimiento y estimulación”, comentó Nela en sus redes sociales.