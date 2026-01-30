Maribel Guardia revela el mensaje más desgarrador que pudo haber recibido como abuela

La actriz y cantante Maribel Guardia atraviesa un momento profundamente doloroso en el ámbito personal, luego de que se cumpliera un año del inicio del conflicto legal por la custodia de su nieto José Julián, situación que, lejos de encontrar una tregua, continúa generándole sufrimiento.

“El niño está en contra mía”

En un reciente encuentro con medios de comunicación, según la revista Hola, Guardia reaccionó a declaraciones hechas por Imelda Tuñón, madre del menor, y reveló que ha recibido audios en los que supuestamente su nieto expresa rechazo hacia ella.

“El niño está en contra mía totalmente. Ya me ha mandado audios donde el niño dice que me odia, que soy cruel”, afirmó la actriz, visiblemente afectada.

Para Maribel, esta situación representa un golpe emocional muy fuerte, al tratarse del único vínculo directo que conserva con su hijo Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023.

“Lo amo con toda mi alma, ese niño es lo único que me queda de mi hijo”, expresó.

Maribel Guardia interrumpió el apoyo económico a su nieto y sigue en disputa legal con su exnuera por la custodia del menor. (El Universal México /El Universal México)

Guardia también respondió a versiones en las que se le acusa de querer quedarse con su nieto, dejando claro que nunca ha tenido esa intención.

“Sé perfectamente que es mi nieto y nunca en mi vida he pretendido quedarme con él; pero sí protegerlo y cuidarlo, porque era mi obligación”, señaló, al asegurar que su interés siempre fue el bienestar del menor.

La actriz compartió que, pese a su deseo de convivir con el niño durante las fiestas de fin de año, no pudo hacerlo, ni siquiera para entregarle regalos.

“Le compré ropa para Navidad, le compré juguetes, no pude entregarlos y ya tengo que aprender que va a ser así de ahora en adelante”, lamentó.

Lo que dicen los informes

Maribel Guardia atraviesa un complejo conflicto familiar por su nieto. (Archivo/Archivo)

Maribel recordó que, cuando el menor vivió con ella durante un mes, fue evaluado por un psicólogo de la Corte, quien dejó constancia de que el niño se expresaba de forma positiva sobre ella.

“Decía que me quería, que nunca le hablé mal de su mamá y que yo le decía que pronto la volvería a ver. Eso está escrito”, aseguró.

Por su parte, Imelda Tuñón ha compartido en redes sociales momentos de su vida diaria junto a su hijo, mostrando un entorno estable y señalando que el menor presenta apego ansioso, condición que, según explicó, fue provocada por el proceso legal.

Imelda afirmó que existe un dictamen que respalda esta versión, aunque aclaró que no lo hará público.

El caso continúa generando atención mediática y emocional, mientras Maribel Guardia enfrenta una de las situaciones más dolorosas de su vida, marcada por la pérdida de su hijo y la distancia con su nieto.

