Melissa Durán reaccionó con mucho dolor tras la muerte del estudiante Liann Rivas

Melissa Durán lamentó la muerte de Liann Rivas. (insta/Instagram)

La comunicadora Melissa Durán, de Canal 6, se pronunció en redes sociales luego de la trágica muerte del joven Liann Alejandro Rivas Quesada, un estudiante de 18 años que falleció tras ser atacado por otro alumno.

Por medio de sus redes sociales, la periodista compartió una fotografía del muchacho junto con información sobre los sueños y metas que tenía en su vida.

En la publicación se menciona que el joven aspiraba a convertirse en ingeniero, que vivía con su abuelita y que era recordado por quienes lo conocían como un muchacho respetuoso y con grandes aspiraciones.

El joven soñaba con convertirse en ingeniero. (capp/captura)

Durán también aprovechó el momento para reflexionar sobre la violencia que se está viviendo en algunos centros educativos.

“La violencia en los centros educativos debe erradicarse. El problema es que esto viene del hogar, de las familias y ahí ¿qué hacemos?”, expresó la comunicadora.

Con evidente dolor, la periodista recordó que este lunes Liann fue la víctima mortal de un hecho violento, pero aseguró que hay muchas otras personas que también quedan marcadas por situaciones similares.

“Pero muchos otros han quedado marcados también con el dolor de ser víctimas de violencia. ¡Qué impotencia nos da!”, añadió.

El caso ha generado una fuerte reacción entre muchas personas en redes sociales, quienes han expresado su tristeza e indignación por lo ocurrido.