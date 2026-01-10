Melissa Mora: “Hay mujeres que son sinvergüenzas, vividoras, chulas y vagas”

Melissa Mora no se guardó nada y dio su punto de vista sobre una situación que calificó como un descaro. (redes/Instagram)

Melissa Mora no se guardó nada y lanzó una fuerte opinión luego de que una amiga le contara una incómoda situación relacionada con su expareja.

Por medio de su cuenta de TikTok, la cantante y empresaria relató que, en una conversación, una amiga le confesó que su ex había llevado a la nueva novia a la casa donde antes vivían juntos, utilizando incluso objetos que ella había comprado.

“Ella me contó que usaban los vasos que ella compró, las cortinas, las lámparas, los edredones donde dormía… todo”, comentó Mora, asegurando que para ella ese tipo de actitudes son un descaro total.

La guapa cantante fue clara al decir que le parece inaceptable que una mujer llegue a una casa y se siente a usar cosas que pertenecieron a la expareja.

“Hay mujeres que son sinvergüenzas, vividoras, chulas, vagas, que no les importa nada, y el hombre también es bien descarado porque con tal de quedar bien no le importa”, expresó.

La cantante y empresaria compartió la historia por medio de sus redes sociales, donde generó todo tipo de reacciones. (Instagram/Instagram)

Mora contó que su consejo para la amiga fue levantar la cabeza y entender que ella estaba a otro nivel. “De ellos se puede esperar cualquier cosa porque ellos son así, pero usted no”, le dijo.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y varios seguidores reaccionaron en los comentarios. Mientras algunos aplaudieron el mensaje: “Te felicito por el consejo del día, así se habla” otros no estuvieron de acuerdo: “Si la casa es de él, puede hacer lo que quiera”, “Si la casa hubiera sido de ella, la historia sería diferente”, escribieron.