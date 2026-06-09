Mexicano experto en belleza defendió a Mariale Acosta tras crueles críticas de costarricenses

La coronación de Mariale Acosta como Miss Universe Costa Rica 2026 sigue dando de qué hablar, pero no precisamente por su desempeño en el escenario.

En los últimos días, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a realizar comentarios sobre la apariencia física de la nueva reina, específicamente sobre sus rodillas, algo que provocó la reacción inmediata de Brian Bataz, el reconocido instructor mexicano de pasarela que trabajó de cerca con ella durante su preparación para el certamen.

Brian Bataz trabajó de cerca con Mariale Acosta durante su preparación para Miss Universe Costa Rica. (Tomada de Instagram/Tomadas de Instagram)

El comentario que desató la polémica

Tras la victoria de Acosta, Bataz compartió en sus redes sociales un video de uno de los ensayos de pasarela de la costarricense, mostrando parte del trabajo que realizaron antes de la gran final.

Sin embargo, lejos de enfocarse en la técnica o el desempeño de la nueva soberana, algunos usuarios comenzaron a comentar sobre aspectos físicos.

“Si deben hacer algo con sus rodillas, se ve raro”, escribió una persona en la publicación.

La observación no pasó desapercibida para el entrenador, quien decidió responder de inmediato.

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“¿Es neta que están viendo las rodillas? Qué pereza con esta gente”, contestó Bataz.

Su respuesta rápidamente generó apoyo entre otros seguidores, quienes coincidieron en que las críticas estaban fuera de lugar y que el enfoque debía estar en el trabajo y preparación de la reina.

El entrenador mexicano respondió a los comentarios sobre la apariencia física de la nueva reina. (Captura/Captura)

Un referente en el mundo de los certámenes

Brian Bataz es uno de los entrenadores de pasarela más conocidos de Latinoamérica.

Originario de Coyuca de Benítez, Acapulco, México, se ha especializado en la preparación integral de candidatas para concursos de belleza, convirtiéndose en una figura habitual dentro de importantes certámenes internacionales.

Actualmente forma parte del equipo de Miss Universe Costa Rica, donde trabaja como instructor y evaluador. Su labor se centra en perfeccionar aspectos técnicos como el manejo de tacones, la proyección escénica, los giros, la seguridad frente a cámaras y el dominio del escenario.

Además, cuenta con una amplia comunidad digital. En TikTok acumula cientos de miles de seguidores interesados en sus consejos y procesos de preparación de candidatas.

Mariale se prepara para representar al país

Tras obtener la corona nacional, Mariale Acosta iniciará ahora el proceso de preparación rumbo al próximo Miss Universo, donde representará a Costa Rica frente a candidatas de todo el mundo.

Mientras tanto, la nueva reina continúa recibiendo mensajes de apoyo en redes sociales, en medio de un debate que muchos consideran innecesario y que volvió a poner sobre la mesa las críticas que suelen enfrentar las participantes de concursos de belleza por aspectos físicos ajenos a su desempeño.