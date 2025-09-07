Mimi Ortiz tras su debut en Sábado Feliz: “No vengo a reemplazar a nadie”

Mimi Ortiz es la nueva presentadora de Sábado Feliz. (redes/Captura de video)

Hoy, Mimi Ortiz debutó en el programa Sábado Feliz, y aclaró que su llegada no busca sustituir a nadie, sino aportar su estilo y talento al popular espacio de televisión.

Por medio de su cuenta de Instagram, compartió varias fotos del programa y del nuevo elenco, y escribió: “Hoy viví mi primer día como presentadora de este programa que lleva 25 años llenando de alegría los hogares”.

La guapa macha expresó que entendía que cuesta aceptar cuando las cosas cambian, más en un programa tan querido como Sábado Feliz, ya que tiene toda una historia marcada por grandes personas que lo hicieron inolvidable.

“Agradezco, profundamente, la oportunidad de honrar ese legado y, al mismo tiempo, traer mi propia esencia. No vengo a reemplazar a nadie, vengo a sumar, a aprender y a entregar lo mejor de mí a cada persona que nos abre las puertas de su casa sábado a sábado”, agregó.

Ortiz comentó que agradece el apoyo de quienes la reciben con cariño y también de los que aún no la aceptan, ya que la retan a crecer y a demostrar con trabajo y corazón que está para darlo todo.

“Gracias, Mauricio Hoffmann, por ser guía en este proceso; es un privilegio poder aprender de ti, y a mis compañeros que, como yo, están llenos de ilusión con este proyecto”, concluyó.

Toni Costa, al ver la publicación, no dudó en contestarle lo orgulloso que se siente por este nuevo paso.

“Qué orgulloso estoy de ti, mi amor, te admiro demasiado. Siempre estás dando lo mejor, hagas lo que hagas, y a la vez dejas tu sello tan especial. Este es solo el inicio de todo lo grande que viene, estoy seguro de que conquistarás muchos hogares cada sábado. Felicidades a todo el equipo, nos vemos pronto. Toca celebrar”, añadió.

Recordemos que, tras la muerte de Nelson Hoffmann, el programa pasó a manos de Canal 7 y ahora es liderado por la productora Gabriela Solano.