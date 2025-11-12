Miss Universo 2025: las participantes que se retiraron del certamen y los motivos detrás

A pocos días de la gran final de Miss Universo 2025, que se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia, el concurso más famoso del mundo no solo ha dado de qué hablar por los deslumbrantes trajes y pasarelas, sino también por los imprevistos y escándalos que han marcado la competencia.

Según datos de la revista ¡HOLA! y medios internacionales varias representantes decidieron retirarse o fueron sustituidas, dejando vacíos en la lista oficial de candidatas que compiten por la corona.

Diana Fast decidió renunciar a Miss Universo Alemania 2025 para dedicar más tiempo a su hijo.

Diana Fast: eligió su familia

Una de las más comentadas al renunciar fue Diana Fast, Miss Universo Alemania, quien tomó la decisión de no participar para dedicarse a su hijo de cinco años. La organización nacional respaldó su decisión y decidió no enviar sustituta. En su lugar, donaron más de 30.000 euros (poco más ₡15 millones) a HeartPawject, una organización tailandesa que rescata animales en condición vulnerable. Un gesto que simboliza la verdadera esencia del certamen: compasión y propósito.

Persia: retiro en solidaridad con su directora

Sahar Biniaz, Miss Universo Persia, se retiró tras la detención de su directora nacional.

Otro caso que generó titulares fue el de Sahar Biniaz, Miss Universo Persia 2025, quien anunció su retiro en redes sociales tras la detención de su directora nacional, Golshan Barazesh, en Irán. “Por respeto y preocupación por su seguridad y bienestar, he tomado la difícil decisión de retirarme”, escribió la modelo, quien años atrás ya había vivido una situación similar al no poder competir por Canadá por una lesión.

Níger: debut frustrado por problemas de vuelo

La representante de Níger, Zoulahatou Amadou, estaba lista para hacer historia como la primera de su país en Miss Universo, pero un retraso en su boleto de avión le impidió llegar a tiempo a Bangkok. Aparentemente, la organización le ofreció participar directamente en la edición 2026, reconociendo el esfuerzo que realizó para representar a su país.

Zoulahatou Amadou, de Níger, no pudo viajar a Tailandia y competirá el próximo año.

China: polémica por la edad

Xuhe Hou, quien había sido elegida Miss Universo China, renunció antes de viajar a Tailandia debido a diferencias relacionadas con el límite de edad impuesto por la organización internacional. Su puesto fue ocupado por Zhao Na, la primera finalista, quien actualmente compite en el certamen.

Zhao Na asumió el lugar de Xuhe Hou como representante de China en Miss Universo 2025.

Congo: destitución y reemplazo de emergencia

La representante del Congo, Déborah Djema, fue destituida por negarse a firmar su contrato con la organización. Según esta revista, el comité nacional eliminó todas sus publicaciones en redes sociales y nombró a Dorcas Dienda Kasinde como nueva delegada, decisión que desató polémica entre los seguidores del concurso.

Dorcas Dienda Kasinde fue nombrada de emergencia como Miss Universo Congo tras la destitución de Déborah Djema.

Países ausentes

Además de estos retiros, varios países no lograron enviar candidata este año. Entre ellos figuran Baréin, Camerún, Chipre, Eritrea, Fiyi, Gibraltar, Kenia, Maldivas, Mongolia, Montenegro, Samoa, Somalia y Uzbekistán.Las razones van desde falta de presupuesto hasta la imposibilidad de organizar concursos nacionales a tiempo.

Entre imprevistos y nuevas oportunidades

Aunque los abandonos y ausencias han sorprendido a muchos, Miss Universo 2025 sigue firme como una vitrina de diversidad, liderazgo y propósito.