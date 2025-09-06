Modelo y diseñadora costarricense representará al país en el New York Fashion Week

Ata Torres estará en el Nueva York Fashion Week (Cortesía/Cortesía)

La modelo costarricense Atalyane Torres, conocida como Ata, representará a Costa Rica en el New York Fashion Week, una de las pasarelas de moda más importantes del mundo.

La joven de La Sabana tiene 27 años y una amplia experiencia en el mundo del modelaje, que la llevó a estar a las puertas de cumplir uno de sus más grandes sueños.

-Va a representar al país entero en las grandes ligas del modelaje. ¿Hace cuánto tiempo está en este mundo?

-Estudié administración de empresas, actualmente, estoy trabajando en una transnacional, y todo eso del modelaje comenzó hace ya un par de años. Como por ahí el 2019 empecé en los certámenes de belleza, entonces desde ahí me gustó mucho lo que era ese mundo.

LEA MÁS: Karina Ramos y el gesto que demuestra su gran corazón: “Yo no te voy a fallar”

- Comenzó en certámenes, ¿cómo se dio el paso al mundo de las pasarelas?

-Hice una pausa un par de años para estudiar y volví en el 2022 con el certamen Reina Nacional del Café, lo gané y de ahí empecé en las pasarelas con el Costa Rica Fashion Week. Luego ingresé a una agencia. De ahí empecé en el mundo de las producciones, que también me encanta, y los clientes siempre quedan muy felices, porque soy una persona que me gusta hablar, que también tengo, facilidad en caso de que sea una producción para, por ejemplo, televisión o producciones internacionales.

-¿Cómo llegó la oportunidad de pasar del Fashion Week de San José al de Nueva York?

LEA MÁS: Reconocida modelo tica enciende alarmas al mostrarse desde la cama de un hospital

-Cuando empecé a hacer pasarelas a nivel nacional, me llegaron algunas marcas, entre ellas ADN506 Swimwear con la que hice algunos proyectos. En una pasarela nacional, Mynell Chacón, la fundadora de la marca, me eligió para modelar un vestido de baño y modelo específico. Después de eso quedamos en contacto, formamos una amistad y hace dos meses nos vimos y me contó que la marca va a estar en Nueva York. Yo la felicité.

Ata Torres desfilará con la marca nacional ADN506 (Cortesía/Cortesía)

-¿Ahí le dijo de una vez que iba con ella?

-No, solo la felicité porque me dio mucha emoción. ¡Qué increíble!, una marca de un país como el nuestro, que es pequeñito, pero tan grande, tan lleno de sueños, y yo, bueno, superfeliz por ella. Luego nos vimos para una nota en televisión porque me llevó de modelo y ahí se dio la conversación, y le dije en modo de chiste que me tenía que llevar y ella me respondió que sería muy bonito y en eso quedamos. Después me escribió y me dijo que si de verdad quería, y le contesté: “Por supuesto que sí”.

-¿Desde ahí ya quedó pactada su participación?

-No, en realidad, el que elige quién sí y quién no es la organización. Ella hizo la propuesta, le pidieron fotos mías, mi estatura, mis redes, inclusive, todo. Ellos revisaron todo, y me aceptaron.

-¿Es la única modelo costarricense que estará en el desfile?

-A lo que tengo entendido, sí, pero vi que una chica, que vive en Estados Unidos, tal vez como, estadounidense costarricense. Ella comentó el post y dijo: ‘Ay, yo también voy a estar’, pero bueno, no sé si es tica o no. Creo que soy la única y también soy la única modelo que va con la marca.

- Faltan pocos días, ¿cómo ha sido la preparación?

-La preparación, principalmente, ha sido física. He estado en una dieta antiinflamatoria porque me inflamo y porque soy intolerante a la lactosa. Entonces, claro, en estos días cero lácteos, cero azúcar, pocos carbohidratos y gaseosas, tomo más agua. Entonces, la parte de alimentación cambia bastante. También mucho ejercicio es fundamental para ir bien, más que todo por la salud que al ir a otro país puede molestar bastante y, por último, muchas clases de pasarela.

-Esto es algo con lo que muchas modelos sueñan. ¿Alguna vez lo imaginó?

LEA MÁS: ¿Quién es Rashab García, la modelo desaparecida en Orotina? Esto le había dicho a La Teja

-Yo lo proyecté, lo tenía en una lista de cosas que me gustaría hacer. Es un sueño desde niña y cuando me llamaron esa niña, lo celebró con todo. Fue difícil de procesar, pero creo que cuando esté ahí voy a darme cuenta de que es una completa realidad. Siento que estoy soñando despierta.

-Usted y la marca no van solo a participar, van a representar a todo el país. ¿Hay nervios?

-Más que nervios me da ansiedad; sí, un poquito de nervios, pero es mucha adrenalina, ganas de salir ya, de recibir la atención, de ver las cámaras, la gente, todo. Quiero disfrutarlo porque es mucho trabajo y son pocos minutos de desfile. Mi objetivo es dar lo mejor y disfrutarlo mucho.

Ata se va para Nueva York este lunes y desfilará el viernes 12. Será su primera pasarela internacional y espera que lleguen muchas más que la ayuden a sentirse lista para participar en el Miss Universe Costa Rica, un sueño que tiene pendiente.

Costa Rica tendrá una gran represente en el Nueva York Fashion Week (Cortesía/Cortesía)