Muere actor de Batman y familiar de Christopher Nolan a los 87 años

El actor tenía 87 años. Captura. (cap/captura)

El actor británico John Nolan falleció a los 87 años, una noticia que ha generado pesar en el mundo del cine, especialmente entre quienes siguieron de cerca las producciones de su sobrino, el director Christopher Nolan.

Usted probablemente lo recuerda por su participación en Batman Begins y The Dark Knight Rises, donde interpretó a un miembro de la junta directiva de Wayne Enterprises. Su trabajo formó parte de una de las trilogías más aclamadas del cine de superhéroes.

La noticia se dio a conocer este sábado por medios internacionales, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre la causa de su muerte.

El actor británico también trabajó en televisión y teatro a lo largo de su carrera. (cap)

El actor tenía 87 años. Captura. (cap/captura)

Más allá de su vínculo familiar, Nolan construyó una carrera sólida y constante. Trabajó en cuatro ocasiones con Christopher Nolan, incluyendo las películas Following y Dunkirk, lo que evidencia la cercanía profesional que también compartían.

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Según el medio Infobae, el director lo recordó con palabras cargadas de admiración, destacando que fue una de las primeras influencias en su vida artística y alguien que le enseñó sobre la actuación y la creatividad.

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Además de su trabajo en cine, el actor también tuvo presencia en televisión. Usted pudo verlo en producciones como Daniel Deronda y Doomwatch, así como en la serie Person of Interest, donde colaboró con su otro sobrino, Jonathan Nolan.

Su último proyecto fue en la producción Dune: Prophecy, estrenada en 2024, con la que cerró una carrera de varias décadas.

Antes de llegar a la pantalla, John Nolan se formó en teatro en Londres y fue parte de importantes compañías como la Royal Shakespeare Company, lo que le permitió desarrollar una base actoral que lo acompañó durante toda su trayectoria.