Muere el presentador venezolano Emilio Sueños a los 41 años

El presentador Emilio Sueños tenía 41 años. (Instagram/La Nación)

El mundo del entretenimiento venezolano está de luto, ya que Emilio Sueños, reconocido presentador y modelo, murió de manera inesperada a sus 41 años.

Ivanna Melgar, amiga cercana de Emilio, reveló que el conductor había estado aplicándose testosterona (la principal hormona sexual de los hombres) durante los últimos dos o tres meses, con el objetivo de verse más masculino.

“De un momento a otro empezó a toser y a no poder respirar. Él me mandaba audios diciendo que no era una gripe, sino que simplemente no podía respirar”, contó Ivanna.

People en Español reportó que el estado de salud de Emilio empeoró rápidamente. Tras acudir a un cardiólogo, le informaron que su corazón “estaba agrandado e hinchado por el exceso de testosterona”.

A pesar de los intentos médicos por estabilizarlo, su organismo no resistió, el corazón falló y también sufrió complicaciones en un pulmón. “Le hacían transfusiones de sangre, pero se volvía agua. Intentaban sacar la hormona del cuerpo, pero no se pudo”, agregó la amiga.

Emilio Sueños era muy querido en el mundo de la tele y el modelaje. (Instagram/La Nación)

Se reporta que Emilio Sueños falleció por un fallo cardíaco. Antes de su muerte, el conductor publicó un mensaje en Instagram dirigido a los alumnos de su academia Emilio Models, donde explicaba que, por motivos de salud, pospondría un ensayo.

“Por tema de salud (no me he sentido bien), el ensayo de mañana sábado queda para el siguiente sábado. Misma hora y mismo lugar. Bendiciones”, escribió el 19 de setiembre.

La noticia ha causado conmoción entre sus seguidores y compañeros del medio artístico, quienes recuerdan a Emilio no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por su cercanía y dedicación con los jóvenes que formaba en su academia.