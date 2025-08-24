Muere famoso actor de una de las mejores series de televisión de la historia

Jerry Adler falleció al lado de sus seres queridos. Foto: People en español (people en /people en Español)

El mundo del espectáculo llora la partida de Jerry Adler, el legendario actor que falleció a los 96 años, dejando un legado imborrable en cine, televisión y teatro.

Según People en Español, el actor partió el pasado sábado, donde sus últimos momentos estuvo acompañado por sus seres queridos.

La estrella hizo parte del elenco que le dio vida a una de las series más exitosas de la televisión: Los Sopranos de HBO, donde fue el encargado de hacer el personaje Hernan “Hesh” Rabkin.

El representante de Jerry Adler informó a Page Six que el actor falleció tranquilamente mientras dormía en la ciudad de Nueva York, noticia que conmovió a los seguidores de la emblemática serie Los Sopranos, estrenada en enero de 1999.

Adler compartió pantalla con James Gandolfini, quien interpretó al protagonista de la recordada serie que contaba la vida de un jefe de la mafia en Nueva Jersey. Desde su estreno, la producción se convirtió rápidamente en un fenómeno del entretenimiento, recibiendo numerosos reconocimientos, entre ellos 21 premios Emmy y 5 Globos de Oro.