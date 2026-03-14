Muere Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead, a los 64 años

El guitarrista británico Phil Campbell, reconocido por su larga trayectoria en la legendaria banda de heavy metal Motörhead, falleció a los 64 años. La noticia fue confirmada mediante un comunicado publicado en las redes sociales de Phil Campbell And The Bastard Sons, banda que lideraba junto a sus hijos.

Según el mensaje difundido por su familia, el músico murió en paz tras enfrentar complicaciones médicas derivadas de una compleja operación mayor que lo mantuvo en cuidados intensivos.

Phil Campbell, guitarrista histórico de Motörhead, falleció a los 64 años tras una operación. (Instagram/Tomada de Instagram)

El comunicado de su familia

La banda compartió un mensaje firmado por sus hijos Todd, Dane y Tyla Campbell, en el que confirmaron el fallecimiento del guitarrista y pidieron respeto por la privacidad de la familia.

“Es con una gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, que falleció en paz anoche tras una larga y valiente lucha en cuidados intensivos, después de una compleja operación mayor”, señala el comunicado.

El mensaje también destacó el papel del músico como figura familiar y su impacto personal en quienes lo rodeaban.

“Phil fue un esposo entregado, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido con cariño como ‘Bampi’. Fue profundamente querido por todos los que le conocieron y se le echará muchísimo de menos”.

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La familia concluyó solicitando respeto durante el proceso de duelo.

“Rogamos amablemente que se respete la privacidad de nuestra familia en este momento increíblemente difícil”.

Un pilar en la historia de Motörhead

Phil Campbell junto a Lemmy Kilmistery Mikkey Dee, de Motorhead. (Photo by Joel Ryan/Invision/AP, File) (Joel Ryan/Joel Ryan/Invision/AP)

Phil Campbell formó parte de Motörhead desde 1984 hasta 2015, convirtiéndose en una de las piezas clave en la historia del grupo liderado por Lemmy Kilmister.

Según The Metal Circuslos, durante los últimos 20 años de actividad de la banda fue el único guitarrista del grupo, participando en varios de sus discos más conocidos, entre ellos Orgasmatron, 1916 y Bastards.

La historia de Motörhead llegó a su fin tras la muerte de Lemmy en 2015, momento en el que la banda decidió cerrar definitivamente su trayectoria.

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Su llegada a Motörhead se produjo tras la salida del guitarrista Brian Robertson en 1983. Durante el proceso de audición, Lemmy decidió mantener dos guitarristas al notar la química entre Phil Campbell y Michael “Würzel” Burston.

Tras el final de Motörhead, Campbell continuó activo en la música con su banda Phil Campbell And The Bastard Sons, proyecto que lideró junto a sus hijos.

El guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, ha fallecido a los 64 años.



Ahora se ha reunido con Lemmy… Descansa en paz. pic.twitter.com/AszBv2y9Yo — Indie 505 (@Indie5051) March 14, 2026

Nota realizada con ayuda de IA