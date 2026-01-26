Muere Salvatore Basile, recordado actor de “Café con aroma de mujer” y “La mujer en el espejo”

El mundo de las telenovelas está de luto, ya que Salvatore Basile, primer actor que participó en producciones emblemáticas como Café con aroma de mujer y La mujer en el espejo, falleció este lunes 26 de enero a los 85 años.

Salvatore Basile participó en exitosas telenovelas como Café con aroma de mujer y La mujer en el espejo. Foto: People en Español. (Salvatore Basile/Salvatore Basile)

El artista, nacido en Nápoles, Italia, se convirtió en una figura muy querida en Colombia, país donde desarrolló gran parte de su carrera y al que consideró su hogar. Aunque su familia no había dado detalles oficiales en un primer momento, el comunicador Carlos Ochoa aseguró en redes sociales que el actor enfrentaba un cáncer de estómago.

Basile llegó a Cartagena en 1968 como asistente de dirección para la película Quemada, protagonizada por Marlon Brando. La ciudad lo conquistó y decidió quedarse para siempre. Con el paso de los años, se consolidó como uno de los rostros más respetados de la televisión colombiana.

El alcalde de Cartagena lamentó su partida y recordó que el actor solía decir que esa ciudad sería el lugar donde descansaría para siempre, muestra del profundo vínculo que tenía con esa tierra.

Además de su carrera artística, colaboró con obras sociales en barrios vulnerables de Cartagena. Foto: People en Español. (Salvatore Basile/Salvatore Basile)

A lo largo de su trayectoria, participó en recordadas producciones como Señora Isabel, Calamar, Prisioneros del amor, Las noches de Luciana y la miniserie Nostromo, que incluso fue nominada a premios internacionales. También dejó huella en el cine con participaciones en cintas como La misión, junto a Robert De Niro, y El amor en los tiempos del cólera.

Según People en Español, en teatro, interpretó obras clásicas y contemporáneas, demostrando su versatilidad artística. Más allá de los escenarios, quienes lo conocieron destacan su lado humano. Durante años colaboró con fundaciones en Cartagena que brindan alimento a personas en condición vulnerable.

Salvatore Basile deja a su esposa, hijos, nietos y a miles de seguidores que crecieron viéndolo en la pantalla. Su legado queda grabado en algunas de las producciones más queridas de la televisión latinoamericana.