Muere Tony Méndez, guitarrista de Kerigma y pionero del rock mexicano

El mundo del rock mexicano se encuentra de luto tras la muerte de Tony Méndez, guitarrista de Kerigma y uno de los iniciadores de la ola del rock en México, hecho confirmado por el periodista Chava Rock, quien había acompañado de cerca el difícil proceso de salud del músico.

Un deterioro que encendió alarmas

Tony Méndez fue uno de los pioneros del rock mexicano y fundador de Kerigma (Exa FM México/Exa FM México)

Méndez había sido hospitalizado y sometido a una cirugía debido a un cuadro médico sumamente delicado. Su hijo, Matías Méndez, impulsó una campaña en GoFundMe para solicitar donativos que ayudaran a cubrir los gastos de su recuperación, pues se esperaba que el guitarrista requiriera nuevas intervenciones.

Chava Rock, amigo cercano del músico, lo visitó durante su hospitalización y relató lo duro que fue verlo en ese estado. “Lo vimos muy deteriorado… cuando salimos, mi amiga lloró a cántaros y yo también me entristecí mucho”, comentó el periodista, quien reconoció que el pronóstico fue preocupante desde el inicio.

Tras la operación, la familia mantenía la esperanza de prolongar la vida del guitarrista; sin embargo, el tiempo no fue suficiente para enfrentar los graves malestares que padecía.

Una figura clave para el desarrollo del rock nacional

Kerigma, fundada en 1984, nació de la unión del primer grupo de Méndez, Los Pókers, y la banda previa del vocalista Sergio Silva. Con apenas 11 años, Tony formó Los Pókers y llegó a tocar incluso en la casa de Silvia Pinal, durante un cumpleaños de Alejandra Guzmán.

La banda grabó su primer disco, Esquizofrenia, en 1986 y lo lanzó en 1987. Su gran explosión llegó en 1991 con Tres lunares, tema que se volvió un fenómeno en la radio, donde los oyentes pedían escucharlo sin importar cuántas veces hubiera sonado. Kerigma también fue escuela de artistas que después triunfaron como Fernanda Meade, Manuel Mijares y Baby Batis.

Rockotitlán, La Rockola y un legado inconmensurable

Kerigma marcó una época y abrió espacio a nuevas bandas en recintos como Rockotitlán. (Exa FM México/Exa FM México)

Antes de convertirse en dueño de Rockotitlán, uno de los recintos más emblemáticos para el rock mexicano, Méndez estuvo al frente de La Rockola, un café donde las bandas pudieron presentarse lejos de los “hoyos funkys” que dominaron la escena tras la represión posterior al Festival de Avándaro.

Kerigma también se caracterizó por su versatilidad, musicalizando obras como La tiendita de los horrores y Hamlet, algo inusual para las bandas de la época. Aunque se separaron sin conflictos, sus integrantes retomaron actividades desde 2019, reversionaron temas, crecieron en redes sociales y volvieron a presentarse ante su público.

La muerte de Tony Méndez deja un enorme vacío en la escena musical, pero también un legado que marcó el rumbo del rock en México.

