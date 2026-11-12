Murió actriz de El Chavo del 8 que conquistó a don Ramón y al profesor Jirafales

Regina Torné interpretó a la tía Gloria en El Chavo del 8. (Prime Video/Prime Video)

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Regina Torné, de 82 años, actriz que muchos televidentes recuerdan por interpretar a la tía Gloria en la popular serie El Chavo del 8.

La noticia fue comunicada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó el fallecimiento de la artista y destacó su trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

Torné dio vida a la tía Gloria en 1978. Su personaje llegó a la vecindad junto a su sobrina Paty y rápidamente llamó la atención de don Ramón y el profesor Jirafales, quienes competían por conquistarla.

Regina Torné se mantuvo alejada de la actuación desde 2016. foto: Infobae (el chavo /el chavo)

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La actriz fue la tercera intérprete en encarnar a este personaje, que también provocaba los celos de doña Florinda y doña Clotilde.

También brilló en telenovelas mexicanas

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Según informó People en Español, Regina Torné tuvo una carrera de más de cinco décadas y también participó en reconocidas producciones televisivas como El amor no es como lo pintan, Como en el cine, Amor en custodia y La loba, donde interpretó a una de las villanas de la historia protagonizada por Ivonne Montero.

Otro de sus trabajos destacados fue en Cielo rojo, telenovela de 2011, protagonizada por Edith González. En esa producción volvió a interpretar a una villana.

La ANDI también recordó que Torné fue cantante y presentadora, además de actriz. En el cine recibió el Premio Ariel a mejor actriz por su interpretación de Mamá Elena en la película Como agua para chocolate.

Desde 2016 se encontraba alejada de la actuación

Tras conocerse la noticia, varias figuras del medio artístico expresaron sus condolencias. La actriz Sylvia Sáenz, quien compartió con Torné en La loba, recordó el profesionalismo y los consejos que recibió de Torné.

“Me quedo con sus consejos y el recuerdo de su profesionalismo, amor y respeto a este oficio. Gocé cada minuto que pasé con ella dentro y fuera del set”, escribió.

Hasta el momento, se desconoce la causa de su fallecimiento.