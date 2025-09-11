Murió Eduardo Serrano, famoso actor de novelas, tras luchar contra ruda enfermedad

Eduardo Serrano falleció este jueves, tras luchar contra ruda enfermedad. (Facebook/La Nación)

Eduardo Serrano, reconocido actor de telenovelas, falleció este 11 de setiembre a los 82 años tras una larga batalla contra el cáncer, noticia que fue confirmada por su hija a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

La noticia fue confirmada por su hija mayor, fruto de su relación con la cantante Mirtha Pérez, a través de una sentida publicación en Instagram.

La joven compartió fotos y videos de su padre, acompañados de un homenaje que rápidamente tocó el corazón de seguidores y colegas.

Eduardo Serrano participó en muchas novelas mexicanas. (Facebook/La Nación)

Eduardo Serrano tenía 82 años. (Facebook/La Nación)

En su mensaje, la hija de Serrano evocó recuerdos cotidianos con él y expresó la profunda admiración y gratitud que siente por su vida. Destacó su legado artístico, pero sobre todo, su faceta humana: un hombre amoroso, humilde, respetuoso y visionario que dejó una huella imborrable en su familia.

“Fuiste el mejor padre que pueda existir. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu amor”, escribió conmovida.

En el extenso texto también recordó la especial relación de Serrano con su nieto, la complicidad que compartieron en los últimos años viviendo juntos y los innumerables momentos familiares que atesora.

El mensaje cierra con una despedida cargada de amor y esperanza: “Te voy a extrañar… Dios solo sabe cuánto. Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo, mi rey, nos vemos cuando sea para siempre”.