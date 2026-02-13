Teleguía Farándula

Murió el rapero Milkman llenando de luto la escena urbana

El artista falleció el 12 de febrero tras enfrentar graves complicaciones médicas. Su familia confirmó la noticia en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La escena urbana mexicana está de luto tras confirmarse la muerte del rapero y creativo Óscar Botello, conocido artísticamente como Milkman, quien falleció este jueves 12 de febrero luego de enfrentar complicaciones médicas.

LEA MÁS: Mujer que se grabó comiendo un cangrejo para sus redes sociales tuvo un trágico final

Su familia confirmó la noticia

Óscar Botello, conocido como Milkman, falleció el 12 de febrero.
Óscar Botello, conocido como Milkman, falleció el 12 de febrero. (Instagram/Tomada de Instagram)

El fallecimiento fue dado a conocer por su hermano Enrique Botello García, conocido como Kiks, a través de una historia en Instagram.

“Milk se fue rodeado de amigos, que son más que amigos, son hermanos, son familia”, escribió, además de agradecer a quienes donaron sangre, apoyo económico y estuvieron atentos a la salud del artista en sus últimos días.

Milkman permaneció en terapia intensiva y entubado, luego de someterse a cirugías derivadas por su delicado estado de salud. Sin embargo, no logró superar las complicaciones.

Un referente creativo en la escena urbana

Más allá de su faceta como rapero, Milkman fue reconocido como productor y creativo mexicano, con una estética muy particular dentro del arte contemporáneo y la cultura urbana.

Colaboró en proyectos visuales con figuras como J Balvin, participando en portadas de álbumes como Oasis, Vibras y Energía.

En 2022 lanzó su Art Toy “Meteoro”, una figura de vinilo de edición limitada que exploraba conceptos sobre felicidad y tristeza y que incluso fue expuesta en el festival Coachella.

LEA MÁS: Buen día se quedó sin uno de sus principales presentadores este viernes porque le salió un trabajo en México

También impulsó el movimiento “Recreo”, iniciativa que buscaba fortalecer la escena urbana a través de eventos culturales y musicales.

El apoyo durante su enfermedad

Óscar Botello, conocido como Milkman, falleció el 12 de febrero.
El artista estuvo en terapia intensiva antes de su muerte. (Instagram/Tomada de Instagram)

Durante su proceso médico, el artista solicitó apoyo económico debido a que no contaba con seguro.

Diversas figuras del medio se sumaron a la causa, entre ellas Belinda, quien difundió la campaña de recaudación y pidió respaldo para ayudar en su recuperación.

Pese a los esfuerzos y el acompañamiento de su familia y amigos, el rapero no logró salir adelante.

Milkman deja un legado artístico que marcó la estética urbana mexicana y que continuará vigente a través de su música, su arte y los proyectos que impulsó en vida.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
MilkmanRaperoProductorBelindaÓscar BotelloNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.