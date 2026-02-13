Murió el rapero Milkman llenando de luto la escena urbana

La escena urbana mexicana está de luto tras confirmarse la muerte del rapero y creativo Óscar Botello, conocido artísticamente como Milkman, quien falleció este jueves 12 de febrero luego de enfrentar complicaciones médicas.

LEA MÁS: Mujer que se grabó comiendo un cangrejo para sus redes sociales tuvo un trágico final

Su familia confirmó la noticia

Óscar Botello, conocido como Milkman, falleció el 12 de febrero. (Instagram/Tomada de Instagram)

El fallecimiento fue dado a conocer por su hermano Enrique Botello García, conocido como Kiks, a través de una historia en Instagram.

“Milk se fue rodeado de amigos, que son más que amigos, son hermanos, son familia”, escribió, además de agradecer a quienes donaron sangre, apoyo económico y estuvieron atentos a la salud del artista en sus últimos días.

Milkman permaneció en terapia intensiva y entubado, luego de someterse a cirugías derivadas por su delicado estado de salud. Sin embargo, no logró superar las complicaciones.

Un referente creativo en la escena urbana

Más allá de su faceta como rapero, Milkman fue reconocido como productor y creativo mexicano, con una estética muy particular dentro del arte contemporáneo y la cultura urbana.

Colaboró en proyectos visuales con figuras como J Balvin, participando en portadas de álbumes como Oasis, Vibras y Energía.

En 2022 lanzó su Art Toy “Meteoro”, una figura de vinilo de edición limitada que exploraba conceptos sobre felicidad y tristeza y que incluso fue expuesta en el festival Coachella.

LEA MÁS: Buen día se quedó sin uno de sus principales presentadores este viernes porque le salió un trabajo en México

También impulsó el movimiento “Recreo”, iniciativa que buscaba fortalecer la escena urbana a través de eventos culturales y musicales.

El apoyo durante su enfermedad

El artista estuvo en terapia intensiva antes de su muerte. (Instagram/Tomada de Instagram)

Durante su proceso médico, el artista solicitó apoyo económico debido a que no contaba con seguro.

Diversas figuras del medio se sumaron a la causa, entre ellas Belinda, quien difundió la campaña de recaudación y pidió respaldo para ayudar en su recuperación.

Pese a los esfuerzos y el acompañamiento de su familia y amigos, el rapero no logró salir adelante.

Milkman deja un legado artístico que marcó la estética urbana mexicana y que continuará vigente a través de su música, su arte y los proyectos que impulsó en vida.

Nota realizada con ayuda de IA