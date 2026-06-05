Murió querido actor mexicano que brilló en La familia P. Luche

El mundo del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor Abraham Pérez, recordado por su participación en la exitosa serie La Familia P. Luche.

La noticia fue dada a conocer el pasado 4 de junio por el creador de contenido Omar Crew, quien mantenía una estrecha amistad con el actor y decidió compartir un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

Así confirmaron la muerte del actor

Abraham Pérez era recordado por interpretar al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche. (captura/captura)

A través de una publicación en Instagram, Omar Crew lamentó profundamente el fallecimiento de quien dio vida al personaje del Licenciado Cortillo en la popular producción protagonizada por Eugenio Derbez.

“Amigo de tantos años, Abransito, mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P. Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos, al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación”, escribió.

La publicación rápidamente comenzó a recibir mensajes de condolencias de seguidores y personas cercanas al actor.

LEA MÁS: Reconocido misólogo reveló cuáles son sus dos favoritas para ganar el Miss Universe Costa Rica, ¿usted qué opina?

Horas después, Omar compartió otro mensaje en el que recordó la relación que mantuvo durante décadas con Pérez y su familia.

“Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá”, expresó.

Las palabras conmovieron a cientos de usuarios que recordaron al actor con cariño.

También participó en otras producciones

Aunque muchos lo recuerdan por su aparición en La Familia P. Luche, Abraham Pérez también formó parte de otros proyectos televisivos como XHRBZ y 7 Colombian Kilos.

Su personaje del Licenciado Cortillo logró quedarse en la memoria de muchos seguidores de la comedia mexicana, que durante años disfrutaron de las ocurrencias de la peculiar familia creada por Eugenio Derbez.

La noticia ha generado numerosas muestras de cariño hacia su familia y amigos, quienes continúan recibiendo mensajes de apoyo a través de redes sociales.