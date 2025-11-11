Murió reconocida actriz Sally Kirkland, estrella de “Anna” y ganadora del Globo de Oro

La actriz neoyorquina Sally Kirkland, reconocida por su destacada trayectoria en cine y televisión, falleció este martes a los 84 años.

Su representante, Michael Green, confirmó la noticia a la revista Variety, indicando que la intérprete murió en un hospital de Palm Springs (California), donde había sido internada la semana pasada tras sufrir una caída en su casa.

Kirkland padecía demencia y enfrentaba una infección ósea que se extendió a su torrente sanguíneo, lo que agravó su estado de salud en los últimos días.

Una carrera marcada por talento y perseverancia

Nacida en Nueva York, Sally Kirkland debutó en los años sesenta y rápidamente se ganó un lugar en la industria cinematográfica gracias a su versatilidad y carácter. Su interpretación en “Anna” (1987), también conocida como “Anna y Cristina”, le valió la nominación al Óscar como Mejor Actriz y el Globo de Oro a Mejor Actriz en una película dramática.

A lo largo de su carrera, participó en importantes producciones como “The Sting” (El golpe, 1973), “A Star is Born” (Ha nacido una estrella, 1976), “Private Benjamin” (La recluta Benjamin, 1980), “Revenge” (1990) y “JFK” (1991).

Una presencia constante en la televisión estadounidense

Además del cine, Kirkland tuvo una extensa carrera televisiva, con apariciones en exitosas series como “Kojak”, “Charlie’s Angels” (Los ángeles de Charlie), “Lou Grant”, “Falcon Crest”, “Roseanne” y “Felicity”. Su talento y carisma la convirtieron en una figura respetada dentro de la comunidad artística de Hollywood.

Sally Kirkland deja un legado de más de seis décadas en el cine y la televisión, siendo recordada por su pasión, compromiso y capacidad para dar vida a personajes profundos y memorables.

