Murió Roger Allers, codirector del clásico de Disney “El Rey León”

El cineasta y animador estadounidense Roger Allers, codirector del clásico animado de Disney “El Rey León”, falleció a los 76 años tras una breve enfermedad, dejando un legado imborrable en la historia del cine de animación.

Una mente clave de la era dorada de Disney

Roger Allers, codirector de “El Rey León”, falleció a los 76 años. (Instagram/Instagram)

El fallecimiento de Allers ocurrió el sábado en su casa de Santa Mónica, California, según confirmó la revista especializada The Hollywood Reporter. Su nombre está ligado a algunos de los títulos más importantes de la llamada era dorada de Disney en las décadas de 1980 y 1990.

Además de “El Rey León” (1994), Allers participó como guionista o en el departamento de arte en producciones icónicas como “La sirenita” (1989), “La bella y la bestia” (1991) y “Aladdín” (1992), películas que definieron a toda una generación.

El éxito de “El Rey León”

Su debut como director, “El Rey León”, codirigido junto a Rob Minkoff, se convirtió en un fenómeno global. La película recaudó 979 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, consolidándose como uno de los mayores éxitos de Disney y una de las cintas animadas más influyentes de todos los tiempos.

La historia, la música y los personajes de la película continúan vigentes décadas después de su estreno, reafirmando el impacto creativo de Allers en la industria.

Mensajes de despedida y reconocimiento

“El Rey León” recaudó 979 millones de dólares en taquilla mundial.Disney

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, destacó el legado del animador en un comunicado oficial.

“Roger Allers fue un creativo visionario cuyas numerosas contribuciones a Disney perdurarán durante generaciones”, afirmó, subrayando su capacidad para unir historias, emoción y música en obras atemporales.

Por su parte, Dave Bossert, experto en efectos visuales que trabajó con Allers durante los años 80 y 90, recordó su calidad humana y su entusiasmo contagioso.

“Era una de las personas más amables que uno podía conocer. Tenía un espíritu alegre y luminoso. El mundo es más oscuro sin él”, escribió en un homenaje publicado en redes sociales.

Un legado que trasciende generaciones

Roger Allers deja una huella profunda en la animación y en millones de espectadores alrededor del mundo. Su trabajo ayudó a definir una etapa clave del cine familiar y su influencia continúa presente en la cultura popular.

