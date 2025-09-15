Murió Tara Parra, actriz que brilló en Netflix y en producciones mexicanas

Tara Parra actriz mexicana (La Asociación Nacional de Actores/La Asociación Nacional de Actores)

La comunidad artística mexicana está de luto tras la partida de Tara Parra, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, quien falleció este domingo a los 93 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores.

Tara Parra nació en La Habana en agosto de 1932, aunque hizo de México el escenario principal de su carrera.

Desde joven brilló en teatro, formando parte de la primera generación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL, y participó en obras memorables como Rosalba y los llaveros, dirigida por Salvador Novo.

LEA MÁS: Actriz Yolanda Andrade reapareció en público tras rumores de que estuvo al borde de la muerte

Les dio vida a grandes personajes

Su trayectoria abarcó papeles icónicos en telenovelas como El extraño retorno de Diana Salazar y Daniela, y en cine y televisión interpretó a personajes entrañables, como “Beba”, la abuelita de “Charlie” García en la serie Soy tu fan y fue parte de la famosa serie de Netflix “La Casa de las Flores”.

Además de su talento en la actuación, Parra dedicó años al estudio. Mientras cursaba teatro, también se formó como maestra en la Escuela Normal.

Su debut “oficial” se dio cuando INBAL la convocó para interpretar un personaje en Rosalba y los llaveros, obra que necesitaba con urgencia una actriz que encajara con la descripción y ella lo hizo.

LEA MÁS: Famosa actriz mexicana Elsa Aguirre preocupa al aparecer conectada a un tanque de oxígeno

Su versatilidad la llevó a participar tanto en producciones mayores como en papeles secundarios.

Aunque aún no se ha informado, oficialmente, la causa de su muerte, su hija, la también actriz Kenia Gascón, confirmó el fallecimiento con un mensaje emotivo en redes sociales.

Mi amada madre, la actriz Tara Parra, finalmente falleció ayer! Es muy dolorosa su partida a pesar de saber que fui muy afortunada por tenerla tantos años. Uno siempre quiere más. Quería que fuera inmortal!!! Te amo Mamá ❤️ pic.twitter.com/ToOews4yFK — Kenia Gascón (@Keniagascon) September 13, 2025

Hija de la querida actriz confirmó la noticia de su muerte