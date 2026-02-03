Nancy Dobles comparte que está en cama y no dudó en pedirle esto a sus seguidores

La presentadora Nancy Dobles sorprendió al contar que tuvo que hacer una pausa obligada en su rutina, luego de que la atacara un fuerte virus estomacal que la dejó guardando reposo.

Nancy Dobles contó que un fuerte virus estomacal la tiene en cama y en reposo. (Instagram/Instagram)

Por medio de su cuenta de Instagram, Nancy mostró que está en cama, bien arropada y acompañada por su inseparable perrito Benny.

“En cama, con un virus terrible, pero bien acompañada de mi Benny”, escribió junto a la imagen.

Aunque no dio mayores detalles sobre su estado de salud, sí dejó claro que no la está pasando nada bien. Aún así, aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo a usted y a todos sus seguidores.

Desde su cama, Nancy aprovechó para pedirle a usted que se cuide porque “anda un virus terrible”. (Instagram/La Nación)

Los seguidores de Nancy no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y deseos de pronta mejoría. (Instagram/La Nación)

“Cuídense, anda un virus estomacal terrible”, agregó la presentadora de Buen Día, haciendo un llamado a tomar precauciones.

Nancy suele compartir parte de su día a día en redes sociales, por eso no pasó desapercibido que anunciara que tuvo que bajar el ritmo. Sus seguidores de inmediato le enviaron deseos de pronta recuperación.