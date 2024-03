Natalia Monge confesó cómo está después de feo problema de salud que la ha afectado

Natalia Monge está feliz y agradecida tras recuperarse de un problema de salud (Adrian Garcia Solis AGS Multimed)

Natalia Monge, presentadora de “De Boca en Boca”, contó muy feliz y emocionada que ya se está recuperando de un problema de salud que la limitó por unos días.

La también imitadora usó sus historias de Instagram para calmar las dudas de sus seguidores y contar emocionada que ya la cuerda vocal, que estaba dañada y le impedía hablar mucho, está casi sana.

“Vengo saliendo del otorrino y gracias a Dios ya vimos por la camarita que introduce por la fosa nasal, que mi cuerdita está recuperada al 99.9% de la hemorragia que tuvo. Igual no puedo hacer loco, no puedo gritar, ni cantar en los próximos días, sí puedo, pero no debo y no lo necesito, así que sigo más callada que de costumbre, excepto en los programas”, mencionó en Instagram.

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez les mandó fuerte mensaje a los que la critican por sus noviazgos

Monge agregó que está feliz de estar casi al 100% porque ella es muy hablantina y su voz también es parte fundamental de su trabajo.

“Agradecida con Dios, con el doctor, con los tratamientos porque me ha hecho muy bien. Gracias a todos por su paciencia, no es sencillo dejar de hablar de un momento a otro en intentar comunicarnos sin voz y sin Lesco (lenguaje de señas)”, compartió.