Natalia Rodríguez revivió su 2016 en fotos y contó algo impresionante que le pasó ese año

Natalia Rodríguez recuerda a amigos y jefes que marcaron su vida y que hoy la acompañan desde el cielo. (Foto: Instagram Natalia Rodríguez. /Foto: Instagram Natalia Rodríguez.)

Entre recuerdos, risas y uno que otro suspiro, Natalia Rodríguez se fue varios años atrás y desempolvó unas fotos del 2016 que la llenaron de nostalgia y aprendizajes. La presentadora compartió las imágenes con sus seguidores y aprovechó para reflexionar sobre todo lo que ha cambiado su vida desde entonces.

“Esa Natalia del 2016 tenía amigos y jefes que hoy la acompañan desde el cielo, como Nelson Hoffmann, personas muy importantes para mi vida y que siempre estarán en mi corazón”, expresó con sentimiento al recordar esa etapa.

Nathalia Rodríguez participó en importantes programas como Sábado Feliz, Dancing with the Stars y Tu cara me suena. (Natalia Rodríguez /Natalia Rodríguez)

Más de 10 años de trayectoria trabajando con marcas reconocidas destacan en la carrera de Nathalia Rodríguez. (Natalia Rodríguez /Natalia Rodríguez)

La morena contó que en aquel entonces no paraba de trabajar, pues formó parte de programas como Sábado Feliz, Dancing with the Stars, Tu cara me suena, Teletón, El Chinamo, además de la radio y hasta el canal Extra TV.

La presentadora logró cumplir su sueño de comprar un lote y construir su propia casa. (Natalia Rodríguez /Natalia Rodríguez)

Entre anécdotas curiosas, Natalia conoció a personalidades como Joaquín López-Dóriga y la mamá de Chuck Norris. (Natalia Rodríguez /Natalia Rodríguez)

Pero no todo era trabajo, ya que también pasaba de viaje en viaje. En ese tiempo se le vio disfrutando de un crucero por el Caribe, paseando por Las Vegas, asistiendo a partidos de la NBA y recorriendo Disney y Universal Studios.

Además, recordó que en esa etapa logró cumplir varios sueños personales, como comprar su lote y su casa, hablar por teléfono con la mamá de Chuck Norris para darle un regalo y hasta conocer al periodista Joaquín López-Dóriga en un aeropuerto.

La creadora de contenido también destacó que, a pesar del paso del tiempo, sigue trabajando con marcas reconocidas con las que mantiene una relación laboral desde hace más de 10 años, lo que considera una gran bendición.