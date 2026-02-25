Teleguía Farándula

Nathalia Romano se somete a cirugía estética y confesó: “Me da miedo no regresar”

Nathalia Romano habló sin filtros sobre el temor antes de entrar al quirófano y explicó los procedimientos que decidió realizarse

Por Fabiola Montoya Salas
Natalia Romano, hermana de Choché Romano, se operará de nuevo.
Nathalia Romano compartió el momento previo a ingresar al quirófano. (redes/Instagram)

La creadora de contenido Nathalia Romano decidió dar un paso importante en su vida personal y este miércoles ingresó al quirófano para someterse a varios procedimientos estéticos.

Fiel a su estilo transparente, compartió con sus seguidores cada emoción previa a la operación.

Por medio de un video, Romano expresó la mezcla de ilusión, nervios y miedo que la acompañaron antes de entrar a cirugía.

“Chiquillas, llegó el día, en esta maleta llevo todas todos mis sueños e ilusiones. Como mujer me siento demasiado emocionada de que llegó el día de vivir en una piel, la cual ame de tapo a rabo. Y no, no soy valiente, iba muerta de miedo, de angustia, nostalgia de dejar a mi hija en mi casa y de no regresar nunca más, pero bueno, Dios ha sido siempre fiel y me demuestra que todo va a estar bien, que va a hacer el cirujano por excelencia y que esta operación no va a hacer la excepción de que él esté en este momento de mi vida”, dijo.

Nathalia Romano confesó el miedo que sintió antes de su cirugía

Sus palabras reflejaron un sentimiento muy humano: la emoción por cumplir un deseo personal, pero también el temor natural que implica entrar a un quirófano, especialmente siendo madre.

Se realizará una lipotransferencia y una abdominoplastía. (redes/Instagram)

La hermana del comediante Choché Romano detalló que se realizará una lipotransferencia en glúteos y caderas, además de una abdominoplastía para mejorar la zona abdominal tras el embarazo y una importante pérdida de peso.

“Tengo buen rabillo, pero vamos a formarlo para tornear, y una abdominoplastía para quitar la pancita que queda después del embarazo y una pérdida importante de peso”, explicó.

La decisión, según dejó ver, responde a un deseo personal de sentirse plena y cómoda con su cuerpo. Tras compartir el video, recibió numerosos mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes le enviaron bendiciones y palabras de ánimo antes de la intervención.

Ahora queda esperar su recuperación y los resultados de este proceso que, como ella misma dijo, llevaba cargado de sueños e ilusiones.

