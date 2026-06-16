¿Niño o niña? Neymar y Bruna Biancardi revelaron el sexo de su próximo bebé

Neymar será papito de una niña. (MAURO PIMENTEL/AFP)

La familia de Neymar sigue creciendo y la noticia tiene al futbolista brasileño celebrando por todo lo alto.

El jugador y su pareja, Bruna Biancardi, compartieron en redes sociales el emotivo momento en que descubrieron el sexo del bebé que esperan, una revelación que estuvo cargada de risas, sorpresas y mucha emoción.

Neymar descubrió el sexo de su próximo bebé y su reacción se volvió viral (neyma/neymar)

La divertida reacción de Neymar al enterarse que tendrá otra hija. (neyma/neymar)

La actividad se realizó durante una reunión familiar en Estados Unidos y quedó registrada en un video que la propia influencer publicó en su cuenta de Instagram.

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En las imágenes se observa a Neymar, Bruna, el hijo mayor del futbolista, Davi Lucca, de 13 años, y la pequeña Mavie, sentados sobre una manta en un parque. Todos llevaban ropa blanca y los adultos, junto al adolescente, tenían los ojos cubiertos con antifaces.

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La encargada de dar la gran sorpresa fue Mavie, quien comenzó a pintar a sus familiares sin que ellos pudieran ver el color que utilizaba.

Tras una cuenta regresiva, llegó el momento más esperado. El video pasó de blanco y negro a color y todos descubrieron que estaban cubiertos de pintura rosada.

La reacción no se hizo esperar.

Neymar celebró entre risas, abrazó y besó a Bruna mientras familiares y amigos gritaban y aplaudían alrededor.

“¡Dios mío, me voy a volver loco!”, exclamó el delantero al darse cuenta de que tendrá otra hija.

La celebración continuó entre bromas y ocurrencias. En medio de la emoción, Neymar comentó que con tantas mujeres en la familia ya podía formar un grupo musical.

“Voy a armar una banda, y a partir de hoy van a ser las Spice Girls”, dijo inicialmente, para luego corregirse entre carcajadas y agregar: “Va a ser K-Pop”.

Las imágenes muestran a toda la familia corriendo por el césped cubierta de pintura rosada mientras disfrutaban del momento.

Con esta nueva llegada, Neymar ampliará aún más su familia. Actualmente, es padre de Davi Lucca, fruto de su relación con Carolina Dantas; de Mavie, junto a Bruna Biancardi; de Helena, hija de la influencer Amanda Kimberlly, y recientemente también celebró la llegada de otra de sus pequeñas, Mel.

El video rápidamente acumuló miles de reacciones y mensajes de felicitación de seguidores de distintas partes del mundo, quienes celebraron junto a la pareja la llegada de una nueva integrante a la familia.